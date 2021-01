Záchranná stanice Prahy loni přijala 5186 zvířat, polovina byla mláďata

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.lesypraha.cz "Na mírném snížení počtu přijatých živočichů oproti roku 2019 se pravděpodobně projevil mimo jiné silvestrovský zákaz používání pyrotechniky," uvedla Fišerová. Naopak v loňských jarních měsících zaměstnanci stanice pečovali o více zvířat než obvykle.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Záchranná stanice hlavního města pro volně žijící živočichy přijala loni 5186 zvířat 143 druhů, tedy asi o 200 méně než v roce 2019. I tak šlo o druhé nejvyšší číslo v historii stanice. Zhruba polovina ze zvířat, o které se pečovatelé v záchranné stanici nově starali, byla mláďata. Proti minulým letům vzrostl zvláště počet malých veverek, sdělila ČTK mluvčí Lesů Prahy Petra Fišerová.

"Na mírném snížení počtu přijatých živočichů oproti roku 2019 se pravděpodobně projevil mimo jiné silvestrovský zákaz používání pyrotechniky," uvedla Fišerová s odkazem na vyhlášku pražského magistrátu, kterou se v centru metropole a na dalších místech zakázalo používání zábavní pyrotechniky.

Naopak v loňských jarních měsících zaměstnanci stanice pečovali o více zvířat než obvykle. Výrazně vzrostl zvláště počet mláďat, například veverek. Zatímco na jaře roku 2019 se v záchranné stanici starali o 25 veverčat, loni to byl zhruba dvojnásobek. Průměrně veverčata zůstávala ve stanici 65 dnů.

Důvodem nárůstu počtu veverčat i dalších mláďat podle Fišerové bylo to, že je na jaře rušili lidé, kteří se kvůli vládním opatřením proti šíření covidu-19 častěji vydávali do přírody. "V tomto období se do naší péče dostávala hlavně veverčata ve věku kolem šesti týdnů, což je doba, kdy malé veverky opouštějí hnízdo a začínají zkoumat svět kolem. Pokud nějaké mládě ze stromu spadne, matka k němu sleze a navede ho zpět do koruny. Jsou-li však v bezprostřední blízkosti lidé, může se stát, že se matka k mláděti neodváží," vysvětlila.

Dvě třetiny zvířat v záchranné stanici loni tvořili ptáci. Pečovatelé se starali o zhruba 1000 holubů a kachen. Častými pacienty byli také hrdličky, labutě, poštolky a sýkory. Ze savců nejčastěji přijímali ježky, kterých loni v záchranné stanici skončilo téměř 700, dále zajíce a netopýry. Veverek loni přijali 143, z toho 124 mláďat. Nejčastěji se do záchranné stanice dostávali živočichové, kteří utrpěli zranění. Obvykle šlo o střety s vozidlem nebo o nárazy do překážek jako jsou skleněné plochy nebo trolejové vedení.

Na provoz záchranné stanice mohou zájemci přispět prostřednictvím transparentního účtu, který funguje od listopadu. Do konce roku 2020 se podle Fišerové vybralo 350 000 korun. Stanici lze také podle informací na webu podpořit formou sponzorství nebo adopcí jednoho z trvale handicapovaných zvířat, která se už nemohou vrátit do volné přírody.

Záchrannou stanici se sídlem v Jinonicích provozují Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy. Jejím posláním je pomáhat handicapovaným volně žijícím živočichům s cílem vrátit je po zotavení do pražské přírody. Stanice se zapojuje do environmentálně zaměřených programů organizace. V roce 2020 se konalo 312 akcí s tematikou záchrany volně žijících živočichů, kterých se zúčastnilo 8291 návštěvníků.

reklama