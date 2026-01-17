https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachranna-stanice-v-bartosovicich-loni-prijala-3173-zvirat-mezirocne-o-48-vice
Záchranná stanice v Bartošovicích loni přijala 3173 zvířat, meziročně o 48 více

17.1.2026 19:09 | BARTOŠOVICE (ČTK)
Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku přijala loni do péče 3173 zvířat 138 druhů. Přijatých živočichů bylo nejvíc za dobu fungování stanice, v porovnání s rokem 2024 stoupl o 48. Nejčastěji se zařízení loni staralo tradičně o ježky západní, kterých bylo loni rekordních 676, o 252 více než předloni. Bartošovičtí ochránci přírody to dnes uvedli na webu.
 
Mezi ptáky mělo ve stanici zastoupení 94 druhů. Savců bylo 35 druhů, plazů sedm a dva druhy obojživelníků. Po ježcích západních byly loni nejvíce zastoupenými druhy poštolka obecná, jichž záchranáři přijali 239, rorýs obecný se 213 přijatými nebo zajíc polní, kterých bylo 150. Stanice se starala také o 117 ježků východních. Těchto pět druhů tvořilo skoro 44 procent z celkového počtu přijatých zvířat.

Po ježcích západních přibylo loni v porovnání s rokem 2024 nejvíce zajíců polních, kachen divokých a kání lesních. "Výrazný propad v porovnání s předloňským rokem nastal u kosů černých," uvedla stanice. Loni bylo kosů 91, předloni 179. "Nicméně v porovnání s předešlými lety jsme se dostali na hodnoty podobné letům 2023 a 2021," uvedli ochranáři.

Stanice loni nejčastěji přijímala nesamostatná mláďata, bylo jich 1463. V 1074 případech šlo o poraněná zvířata, dalších 293 zvířat bylo náhodně odchycených a 149 vysílených. "Tyto čtyři hlavní důvody tvoří 94 procent celkových příjmů. U zraněných jedinců pro rok 2025 dominovalo pokousání jiným živočichem a z toho u 142 případů máme jistotu, že to přímo způsobil některý z domácích mazlíčků," uvedla stanice.

"Mezi zajímavé, a ne často přijímané druhy se řadí vlk obecný, rys ostrovid, krutihlav obecný, mlok skvrnitý, užovka podplamatá, tchoř tmavý, dudek chocholatý, bukáček malý, chřástal polní nebo raroh velký či orel mořský," uvedli ochranáři. Zvířata ve stanici loni odchovala 75 mláďat, nejvíce bylo sov pálených, sýčků obecných, poštolek obecných, zajíců polních a veverek obecných.

