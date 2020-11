Záchranu želviček u břehů USA zkomplikovalo počasí a porucha

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Terry Ross / Flickr.com Karety Kempovy zvané také karety menší jsou nejmenší mořské želvy, dorůstají jenom do velikosti asi 60 centimetrů.

Záchranáři dopravili do bezpečí stovky karet Kempových, které našli na plážích massachusettského Cape Codu polomrtvé kvůli ochlazující se vodě oceánu. Většinu dobrovolníci a záchranáři přesunuli do bostonského akvária a střediska pro mořské živočichy v Bourne v Massachusetts. Třicet karet Kempových ale zamířilo do New Orleansu, ovšem kdyby se tam vydaly pěšky, byly by tam možná rychleji, napsala agentura AP.

Jejich přepravu zkomplikovalo počasí, porucha letadla a neplánovaná zastávka v Tennessee. Letadlo sice odstartovalo ve středu, ale kvůli bouři a silnému větru muselo změnit trasu, která vyžadovala dvojí dotankování. Při tom druhém ve městě Chattanooga v Tennessee se při rozjezdu uvolnil ze země kámen a poškodil vrtuli, takže letadlo muselo start přerušit.

Pro karety si přijeli zaměstnanci místního akvária a postarali se o ně přes noc. Ve čtvrtek, na Den díkůvzdání, želvičky naložili do autobusu vypůjčeného na letišti a tím je odvezli až do New Orleansu v Louisianě.

"Když jsme se dověděli, že se letadlo do cíle nedostane včas, následovala smršť telefonátů a do hodiny jsme měli pro želvičky bezpečné zázemí na noc," řekla Connie Merigová z akvária v Nové Anglii.

Karetám se nyní daří dobře, ale než budou moci být vypuštěny, budou potřebovat ještě dost péče.

Karety Kempovy zvané také karety menší jsou nejmenší mořské želvy, dorůstají jenom do velikosti asi 60 centimetrů. Lze je najít v Atlantickém oceánu i na severu až v blízkosti Nového Skotska, ale nejčastěji jsou k vidění v Mexickém zálivu.

