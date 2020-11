Ve vánočním stromu pro Rockefellerovo centrum se skrývala sovička

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mezi větvemi smrku, který se v předvánočním čase rozsvítí u newyorského Rockefellerova centra, objevili dělníci ukrytého sýce amerického . Malé sovy, která během třídenní cesty z města Oneonta ve střední části státu New York neměla přístup k potravě ani vodě, se ujala jedna záchranná stanice.

Dělníci samečka, který dostal jméno Rockefeller, našli v pondělí. Ve středu absolvoval prohlídku u veterináře a ukázalo se, že je zdravý. "Má k dispozici neomezené množství myší, je nachystaný na to, aby nás opustil," cituje britská BBC Ellen Kalishovou, ředitelku záchranné stanice v Saugerties ve státě New York. Rockefeller se podle ní vrátí do přírody o příštím víkendu. Sýc americký patří mezi nejmenší sovy, bývá 17 až 21 centimetrů velký.

Podle Kalishové žijí na území Spojených států asi dva miliony sýců amerických, a tak nebude problém, když se Rockefeller nevrátí zpět do Oneonty, samečci si každý rok hledají novou partnerku.

BBC poznamenává, že příběh sovičky snad přinese 23 metrů vysokému norskému smrku pro Rockefellerovo centrum pozitivní publicitu. Zatím se na sociálních sítích prý setkal spíš s posměchem kvůli tomu, že je prořídlý. Podle některých to je ale naprosto vhodná připomínka roku, na který bude stejně nejlepší zapomenout.

