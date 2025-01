Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stovky lidí budou ode dneška do konce týdne jezdit do práce na kole či koloběžce, budou chodit pěšky nebo poběží. Začíná lednová část akce Do práce na kole, pěšky nebo poklusem, kterou pořádá spolek AutoMat.Hlavním cílem akce je změnit dopravní návyky lidí, kteří v městech žijí, pracují nebo do nich dojíždějí. "Lednová výzva je skvělý způsob, jak otestovat svou vůli dopravovat se aktivně i v nepříznivých podmínkách. Nejtěžší je vždycky začít a poprvé jet v počasí, které není ideální," řekla vedoucí projektu Do práce na kole Lucie Rýzlerová.

"Zima není důvod, proč se aktivní dopravy vzdát. Inspirací nám může být Finsko či Dánsko, a to především důrazem na budování bezpečné infrastruktury a její pravidelnou údržbu. Pak už stačí jen vhodné oblečení a výbava. A když je náledí, vždy zbývá chůze a její kombinace s veřejnou dopravou," dodala Anna Kociánová z AutoMatu.

Loni se lednové výzvy zúčastnilo přes 1500 lidí. Hlavní část akce Do práce na kole, do které se loni zapojilo 26.000 lidí, se koná pravidelně v květnu. Hlavní motivací účastníků je podle organizátorů mimo jiné zdravý životní styl, pohyb, ohleduplnost k životnímu prostředí nebo to, že si při pohybu takzvaně vyčistí hlavu.

