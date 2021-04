Začíná lov v pstruhových vodách, většina z 15 000 rybářů se u vody zastaví

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | U.S. Fish and Wildlife Service / U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia Commons Současná epidemiologická situace podle něj rybáře neomezuje.

Od včerejška mohou rybáři chystat ve pstruhových vodách. V ČR je zhruba 15 000 držitelů pstruhových povolenek, většina si chvíli u vody nenechá ujít, sdělil ČTK mluvčí Českého rybářského svazu Tomáše Kočica.

"I když se může zdát, že současné počasí rybářům příliš nepřeje, pstruzi budou naopak vděční za každou kapku vody a nakonec i za ty nízké teploty. Výběr revírů je opravdu velký - jen těch pstruhových je více než 500," popsal mluvčí.

Současná epidemiologická situace podle něj rybáře neomezuje. "Lov ryb na udici je individuálním sportem, a lov opatrných pstruhů obzvlášť. Navíc i podle platné legislativy mezi sebou rybáři musí při rybolovných technikách, které jsou pro lov pstruhů typické, dodržovat nejméně dvacetimetrovou vzdálenost," připomněl.

Podle svazových statistik předloni rybáři odlovili ve pstruhových revírech 143 335 ryb, průměrný kus vážil 0,54 kilogramu. Z toho bylo 82 201 pstruhů duhových a 28 474 pstruhů obecných.

Za posledních 30 let podle mluvčího úlovky značně klesly. "Částečný vliv na to má změna chování rybářů, kteří si stále více váží úlovku 'potočáka' nebo lipana, takže je po ulovení pouští a nedostávají se tak do statistik úlovků. Mnohem výraznějším faktorem jsou ale změny přímo ve vodních tocích, které mají obrovský vliv na přirozenou reprodukci a růst těchto druhů," uvedl. Je to například změna chemického složení vody, která sice vypadá díky čističkám mnohem čistší než dříve, chybí v ní ale pro ryby důležité živiny. Výrazný vliv pak mají podle něj také sucha, která rybáře v posledních letech trápila.

"Nedostatek vody je kromě klimatické změny způsoben také regulací – napřímením, zkrácením a v mnoha případech dokonce vybetonováním břehů a dna. Takové úpravy koryt jsou pak pro populace našich původních druhů salmonidů zcela nevhodné. Nesmíme zapomenout ani na rybožravé predátory, jako jsou vydra, kormorán, norek, volavka a další - jejich počty jsou na maximech a naprosto se vymkly kontrole," dodal.

Podle něj svaz každoročně vysazuje 1,2 milionu pstruhů obecných, u pstruhů duhových je situace jiná, protože se sami v české přírodě nerozmnožují. "Všechny úlovky pocházejí z vysazení a i proto většina rybářů k sobě do kuchyně raději pozve duháka, než původního pstruha potočního, kterého se jako rybáři snažíme primárně chránit," uzavřel.

