Začíná platit zákon, který má mladým zemědělcům usnadnit přístup k půdě
Mladý zemědělec je v zákoně definován jako fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 41 let a poprvé bude řídit zemědělskou činnost. Pacht je závazek, který umožňuje člověku využívat danou věc či prostor, a to včetně například místních plodů. Oproti nájmu se tak liší tím, že pachtýř může využívat na místě prostředky, ze kterých generuje výnos.
Schválená předloha má rozšířit také možnosti převodu pozemků po obou stranách místních či účelových komunikací. Umožní také zvýšit sazby pachtovného pro pozemky v působnosti SPÚ.
Nově bude pachtovné stanovovat MZe vyhláškou, aby mohlo pružněji reagovat na aktuální vývoj v pachtovném. Předloha také rozšiřuje pravomoci krajských pozemkových úřadů v řízení o pozemkových úpravách.
Při prodeji majetku bude muset kupující uhradit plnou cenu před podpisem smlouvy. Pozemkový úřad tak nebude muset vymáhat případné pohledávky. Nově získá pozemkový úřad možnost převádět nemovité věci i za cenu zjištěnou, pokud bude vyšší než cena obvyklá. Doposud musel vždy prodat pozemky za cenu obvyklou. Změna tak může přinést vyšší příjem do státního rozpočtu.
SPÚ bude mít nově na starosti také monitoring eroze půdy podle metodiky MZe. Novela podle poslanců předkládajících návrh reaguje na problematické situace, které nastávají v dennodenní praxi při vzniku erozních událostí a jejich často chybného hlášení.
Zákon podepsal prezident v polovině letošního července. Podpora mladých začínajících zemědělců se do zákona dostala ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL).
Jaroslav Pokorný1.10.2025 12:04
A on jako nájemce nemůže generovat výnos?
Alena Lyskova1.10.2025 13:15
Další podhoubí pro korupci. Kdy už pro pána pochopíte, že každou podobnou ptakovinu jde zneužít. Krom toho je to diskriminace jak prase. Mladí Vám stejně nebudou makat rukama, kdo chtěl hospodařit, cestu si vždy našel mladý nebo starý. U nás jsou zemědělci, kteří mají půdy 10x více než my. Po sedmi letech máme zpracování vlastní produkce a oni jen berou dotace na plochů. Proč by se nažili zpracovávat a prodávat s přidanou hodnotou. Jim to stačí. Není to o množství půdy ale o kreativitě a hledání cesty jak se uživit a něco málo vydělat a to zase investovat aby to málo také vydělávalo. Krůček po krůčku.
Jediná cesta je snížení byrokratické zátěže pro začnající zemědělce. O tom žádná. V neposlední řadě klid na práci bez stupidních kontrol, které jsou o ničem jsou jen ztrátou drahoceného času.