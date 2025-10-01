https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zacina-platit-zakon-ktery-ma-mladym-zemedelcum-usnadnit-pristup-k-pude
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Začíná platit zákon, který má mladým zemědělcům usnadnit přístup k půdě

1.10.2025 10:42 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 4
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Od dnešního dne nabývá platnosti novela zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), která má usnadnit mladým začínajícím zemědělcům přístup k půdě, zjednodušit správu státní půdy a rozšířit možnosti převodů pozemků na obce. Novela počítá i s tím, že sazby pachtovného u pozemků v působnosti SPÚ bude stanovovat ministerstvo zemědělství (MZe) vyhláškou, a vymezuje pravomoci u monitoringu eroze půdy. Obcím má umožnit například získávat od úřadu bezplatně pozemky pro rozšiřování veřejných hřbitovů.
 
Zákon podle MZe posiluje přednostní postavení mladých zemědělců při užívání státní půdy. Cílem je podpořit zájem mladých lidí o zemědělství. Požádat pozemkový úřad o přednostní pacht státní půdy bude moci jen takový zemědělec, který má pozemky v daném nebo sousedním katastrálním území a zároveň bude mít zajištěný přístup k pozemku, o který se uchází. Podnik, který na nich do té doby hospodaří, dostane výpověď s roční lhůtou, přičemž podmínkou bude, že na půdě hospodařil nejméně deset let.

Mladý zemědělec je v zákoně definován jako fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 41 let a poprvé bude řídit zemědělskou činnost. Pacht je závazek, který umožňuje člověku využívat danou věc či prostor, a to včetně například místních plodů. Oproti nájmu se tak liší tím, že pachtýř může využívat na místě prostředky, ze kterých generuje výnos.

Schválená předloha má rozšířit také možnosti převodu pozemků po obou stranách místních či účelových komunikací. Umožní také zvýšit sazby pachtovného pro pozemky v působnosti SPÚ.

Nově bude pachtovné stanovovat MZe vyhláškou, aby mohlo pružněji reagovat na aktuální vývoj v pachtovném. Předloha také rozšiřuje pravomoci krajských pozemkových úřadů v řízení o pozemkových úpravách.

Při prodeji majetku bude muset kupující uhradit plnou cenu před podpisem smlouvy. Pozemkový úřad tak nebude muset vymáhat případné pohledávky. Nově získá pozemkový úřad možnost převádět nemovité věci i za cenu zjištěnou, pokud bude vyšší než cena obvyklá. Doposud musel vždy prodat pozemky za cenu obvyklou. Změna tak může přinést vyšší příjem do státního rozpočtu.

SPÚ bude mít nově na starosti také monitoring eroze půdy podle metodiky MZe. Novela podle poslanců předkládajících návrh reaguje na problematické situace, které nastávají v dennodenní praxi při vzniku erozních událostí a jejich často chybného hlášení.

Zákon podepsal prezident v polovině letošního července. Podpora mladých začínajících zemědělců se do zákona dostala ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Farmářské trhy Foto: Depositphotos Rodinní farmáři vyzvou příští vládu, aby podpořila společnou politiku po roce 2027 Ministr zemědělství Marek Výborný Foto: European People&apos;s Party Flickr Výborný lituje, že víc nesjednotil zemědělský sektor. Krize jsem zvládl, řekl Směs zeleniny Foto: Agricultural Research Service Analytici: Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JP

Jaroslav Pokorný

1.10.2025 12:04
Oproti nájmu se tak liší tím, že pachtýř může využívat na místě prostředky, ze kterých generuje výnos. ..........
A on jako nájemce nemůže generovat výnos?
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

1.10.2025 13:15
To zase byrokrati vymysleli ale pěknou volovinu. To už fakt hlava nebere.
Další podhoubí pro korupci. Kdy už pro pána pochopíte, že každou podobnou ptakovinu jde zneužít. Krom toho je to diskriminace jak prase. Mladí Vám stejně nebudou makat rukama, kdo chtěl hospodařit, cestu si vždy našel mladý nebo starý. U nás jsou zemědělci, kteří mají půdy 10x více než my. Po sedmi letech máme zpracování vlastní produkce a oni jen berou dotace na plochů. Proč by se nažili zpracovávat a prodávat s přidanou hodnotou. Jim to stačí. Není to o množství půdy ale o kreativitě a hledání cesty jak se uživit a něco málo vydělat a to zase investovat aby to málo také vydělávalo. Krůček po krůčku.
Jediná cesta je snížení byrokratické zátěže pro začnající zemědělce. O tom žádná. V neposlední řadě klid na práci bez stupidních kontrol, které jsou o ničem jsou jen ztrátou drahoceného času.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.10.2025 13:39 Reaguje na Alena Lyskova
1*
Odpovědět
Pe

Pepa

1.10.2025 17:21 Reaguje na Alena Lyskova
Snížení nebo zrušení povinné evidence a výkazů a s tím spojených kontrolu povede právě k té korupci, o které píšete. Ale tohle zrovna vám hlava opravdu nepobere... Znám několik zemědělců, kteří se zbavili většiny strojů a lidi a jedou již jen pěkně čistě od stolu a najimaji si služby.
Odpovědět

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 75

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 7

Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím

Diskuse: 121

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 9

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

Diskuse: 26

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Iniciativa s českou stopou Zastavte týrání, zastavte zabíjení dostane v EU zelenou

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist