Zahrada by se měla v horku zalévat dostatečně dlouho, jinak se voda rychle vypaří

Zahradu by měli lidé zalévat dostatečně dlouho, jinak se voda rychle vypaří a rostliny nevyživí. Krátké, i když třeba častější zálivky patří mezi největší chyby, které lidé v tomto ohledu dělají, řekl ČTK Ivan Dvořák z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu. Delšímu udržení vlhkosti v půdě podle něj kromě mulčování nebo různých hydrogelů napomáhá i pravidelné kypření nebo okopávání po přísunu vody. Z odpovědí obchodníků na dotazy ČTK vyplývá, že roste obliba takzvaných chytrých zavlažovacích systémů, které zálivku samy řídí."S péčí o zahradu lidé kvůli stále teplejšímu počasí začínají dříve než v minulých letech," řekl ČTK nákupčí v hobbymarketech Bauhaus Lukáš Keclík. S narůstajícími teplotami navíc lidé častěji hledají způsoby, jak se vyrovnat s nedostatkem srážek a minimalizovat dopady sucha, dodal.

Podle Dvořáka by se prakticky všechny rostliny měly zalévat v intervalu čtyř až sedmi dní, a to do hloubky 15 až 20 centimetrů. U rostlin s mělkými kořeny je potřeba častější zálivka, u hluboko kořenících rostlin naopak méně častá. Nejvhodnější dobou pro zalévání je podle něho večer, když teplota klesne pod 20 stupňů Celsia, nebo hodinu až dvě po východu slunce.

Obchodníci se shodli na tom, že roste poptávka po takzvaných chytrých zavlažovacích systémech, které díky senzorům upravují zálivku a lze je také ovládat přes mobilní aplikaci. Tyto systémy mohou podle Keclíka zároveň značně snížit spotřebu vody. U ploch kolem sto metrů čtverečních může roční úspora na vodném a stočném dosáhnout několika tisíc korun, řekla mluvčí e-shopu Alza Eliška Čeřovská.

"Cenové rozpětí je velmi široké – od několika set korun za základní automatické časovače až po komplexní zakázková řešení v řádech tisíců korun, která se odvíjejí od velikosti a členitosti zavlažované plochy," dodala k chytrým zavlažovacím systémům Čeřovská. V obchodech Datart lidé za tyto systémy podle mluvčí Petry Psotkové nejčastěji utrácí kolem 5000 Kč. Zejména městští zahrádkáři si pak podle Keclíka oblíbili samozavlažovací truhlíky.

Část zákazníků nicméně stále upřednostňuje zalévání hadicí, konví nebo postřikovači, řekla Čeřovská. "I zde je však patrný trend drobných inovací – například zájem o akumulátorové bubny nebo podzemní boxy na hadice," doplnila.

S příchodem teplého počasí rostou prodeje produktů na zavlažování o desítky procent, uvedla mluvčí řetězce Mountfield Kateřina Böhmová. V této kategorii letos Datart podle své mluvčí očekává meziroční růst poptávky zhruba o 30 procent.

