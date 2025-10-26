Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen
Sortiment závodů tvoří maso pro kuchyňské zpracování v baleních od čtvrt kilogramu až po pětikilogramové balíčky. Větší balení jsou určené hlavně pro gastroprovozy, které poptávají hlavně kýtu, plec, hřbety a gulášová masa. Dále zpracovny dělají paštiky, salámy, tlačenky, játrovky, párky, sekané či klobásy.
Ceny kilogramu masa se pohybují od 190 korun za mufloní maso na guláš po 950 korun za srnčí panenku. Například kilogram daňčí kýty je za 360 korun, jeleního hřbetu za 670 korun a hřbetu divočáka za 410 korun.
Zřízení zpracoven zvěřiny souviselo i s tím, že podnik v minulých dvou letech zvýšil počet honiteb ve vlastní režii na úkor jejich pronájmu. Učinil tak proto, aby mohl vlastními silami účinněji redukovat přemnožené stavy zvěře. V minulých dvou loveckých sezonách firma v režijních honitbách zvedla odlov spárkaté zvěře na více než 22.000 kusů z předchozích zhruba 11 000 kusů.
"Zvěř však nelovíme podle poptávky na zvěřinu, ale podle plánu lovu, který je nastaven tak, abychom nastavili a udržovali rovnovážný stav mezi stavem lesa a zvěře," uvedla Jouklová. Lesy ČR uvažují, že pro pokrytí poptávky zřídí ještě třetí zpracovnu zvěřiny zřejmě v jižních Čechách ve správě Lesního závodu Boubín.
Podniku roste i prodej celých kusů ulovené zvěře v kůži, kdy jsou kusy pouze vyvržené, vypláchnuté a zachlazené. Podnik s projektem nazvaným Z lesa na stůl začal v roce 2020 a nyní jeho prostřednictvím prodá přibližně pětinu zvěře ulovené v režijních honitbách.
"Z některých zákazníků se stali pravidelní odběratelé. Naučili se zvěřinu stáhnout, rozporcovat a vykostit. Zjistili, že na tom není nic složitého. Postupně se k nim přidávají další. Nejčastěji kupují zvěř do 30 kilogramů, což odpovídá selatům černé zvěře, srnčímu, daňčímu či mladé jelení zvěři," uvedla mluvčí.
Podnik na webu připomíná, že spotřeba nutričně hodnotné zvěřiny v ČR je pouhý jeden kilogram na osobu za rok, zatímco průměrná roční spotřeba masa hospodářsky chovaných zvířat je přes 80 kilogramů na osobu.
reklama