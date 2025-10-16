https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zajemci-mohou-pozadat-o-grant-na-peci-o-nove-vysazene-stromy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zájemci mohou požádat o grant na péči o nově vysazené stromy

16.10.2025 18:50 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Zájemci mohou požádat o grant Nadace Partnerství na péči o nově zasazené stromy. Právě péče o nově zasazené stromy může být podle nadace finančně náročnější než samotná výsadba. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí nadace David Kopecký.
 
S postupující změnou klimatu je podle nadace pro nově vysazené stromy stále obtížnější zakořenit a úspěšně růst. Péče o ně po výsadbě se podle nadace zároveň stává náročnější – časově, odborně i finančně. A náklady na udržení stromů mohou i několikanásobně převýšit cenu samotné výsadby.

Grantová výzva proto podporuje projekty, které spojují odborné ošetření stromů s praktickým školením lidí, aby si osvojili správné zásady péče a mohli v ní pokračovat i po skončení projektu. "Nechceme jen financovat péči o stromy, chceme budovat znalost a vztah. Když se lidé naučí, jak se o stromy správně starat, předávají tím dovednost i odpovědnost dál – dětem, sousedům i celé komunitě," uvedla vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.

Na projekty nadace rozdělí až jeden milion korun, přičemž jednotliví žadatelé mohou získat grant ve výši 20 000 až 100 000 korun. O podporu mohou žádat obce, spolky, školy, církve, nadace a třeba i právnické osoby, které pečují o stromy vysazené mimo les, zejména na veřejně přístupných plochách nebo ve vnitroblocích využívaných komunitně. Každý žadatel může podat jednu žádost, která může zahrnovat více lokalit. Podmínkou je ale zapojení odborného garanta – certifikovaného arboristy nebo jiného odborníka s odpovídajícím vzděláním či praxí. Žádosti je možné podávat do 23. listopadu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Opozice kritizuje modernizaci náměstí v Pardubicích, nebyly ochráněné stromy Dub letní Foto: Nejmlez Wikimedia Commons Městské lesy Hradec Králové mají dřevěnou sochu ducha Dubora Pardubický zámek Foto: GFreihalter Wikimedia Commons Valy kolem pardubického zámku budou přístupnější veřejnosti, plánuje kraj

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 32

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 45

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 35

Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky

Diskuse: 5
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist