Zájemci mohou požádat o grant na péči o nově vysazené stromy
Grantová výzva proto podporuje projekty, které spojují odborné ošetření stromů s praktickým školením lidí, aby si osvojili správné zásady péče a mohli v ní pokračovat i po skončení projektu. "Nechceme jen financovat péči o stromy, chceme budovat znalost a vztah. Když se lidé naučí, jak se o stromy správně starat, předávají tím dovednost i odpovědnost dál – dětem, sousedům i celé komunitě," uvedla vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.
Na projekty nadace rozdělí až jeden milion korun, přičemž jednotliví žadatelé mohou získat grant ve výši 20 000 až 100 000 korun. O podporu mohou žádat obce, spolky, školy, církve, nadace a třeba i právnické osoby, které pečují o stromy vysazené mimo les, zejména na veřejně přístupných plochách nebo ve vnitroblocích využívaných komunitně. Každý žadatel může podat jednu žádost, která může zahrnovat více lokalit. Podmínkou je ale zapojení odborného garanta – certifikovaného arboristy nebo jiného odborníka s odpovídajícím vzděláním či praxí. Žádosti je možné podávat do 23. listopadu.
