Zákaz pyrotechniky se projevil na ovzduší, na silvestra bylo nejlepší za 22 let
Na kvalitu ovzduší má vliv nejen pyrotechnika, ale i počasí. Rozptylové podmínky ale v tomto případě podle odborníků nemohly způsobit tak významné zlepšení. "Koncentrace částic PM₁₀ (hrubý prach, pozn. red.) byly na přelomu let 2025/2026 ve srovnání s jinými roky tak nízké, že tento rozdíl nelze zcela vysvětlit jen počasím," uvedli meteorologové. Třeba v pražských Vysočanech byly na silvestra pětinásobně nižší koncentrace než před rokem.
Největší roli tak podle vědců pravděpodobně hrála změna legislativy a s ní i nižší intenzita odpalů. Projevilo se i omezení prodeje pyrotechniky. Přesnější vyhodnocení dopadů bude dostupné až v dalších letech, uvedl ČHMÚ.
Od loňského 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat. Vedle toho je také zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních, opět s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a v níž jsou například bouchací kuličky.
