https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zakaz-pyrotechniky-se-projevil-na-ovzdusi-na-silvestra-bylo-nejlepsi-za-22-let
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zákaz pyrotechniky se projevil na ovzduší, na silvestra bylo nejlepší za 22 let

1.1.2026 14:19 (ČTK)
Foto | Akil Mazumder / Pexels
Zákaz používání zábavní pyrotechniky a omezení jejího prodeje se na přelomu roku významně projevil na kvalitě ovzduší. Koncentrace prachových částic ve vzduchu, které jsou obvyklé pro silvestrovské oslavy, se výrazně snížily, a to i ve velkých městech. Hodnoty byly nejlepší za posledních minimálně dvaadvacet let, kdy meteorologové údaje zaznamenávají. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
 
Koncentrace prachových částic nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého začínajícího roku. "Také co do složení se jedná o vysoce nežádoucí látky s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví – částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně například různých kovů," uvedli meteorologové. O uplynulé noci ale byly koncentrace výrazně nižší, než je pro toto období obvyklé. Lepší výsledky zaznamenala Praha, ale i Brno, Ostrava, Plzeň nebo Ústí nad Labem.

Na kvalitu ovzduší má vliv nejen pyrotechnika, ale i počasí. Rozptylové podmínky ale v tomto případě podle odborníků nemohly způsobit tak významné zlepšení. "Koncentrace částic PM₁₀ (hrubý prach, pozn. red.) byly na přelomu let 2025/2026 ve srovnání s jinými roky tak nízké, že tento rozdíl nelze zcela vysvětlit jen počasím," uvedli meteorologové. Třeba v pražských Vysočanech byly na silvestra pětinásobně nižší koncentrace než před rokem.

Největší roli tak podle vědců pravděpodobně hrála změna legislativy a s ní i nižší intenzita odpalů. Projevilo se i omezení prodeje pyrotechniky. Přesnější vyhodnocení dopadů bude dostupné až v dalších letech, uvedl ČHMÚ.

Od loňského 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat. Vedle toho je také zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních, opět s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a v níž jsou například bouchací kuličky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Praděd Foto: Miroslav Havira AOPK ČR Ochránci zakázali používat zábavní pyrotechniku v nejcennějších částech Jeseníků Projekt SPARK Foto: Daan Roosegaarde Lapeni mezi nádherou a škodlivostí. Dají se ohňostroje udělat nějak jinak? ohňostroj Foto: Skitterphoto Pixabay Ředitel liberecké zoo doufá, že omezení pyrotechniky zklidní konec roku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist