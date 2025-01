Žalobce navrhl muži za založení požáru v Českém Švýcarsku 12 let vězení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Státní zástupce dnes u Krajského soudu v Ústí nad Labem navrhl bývalému dobrovolnému strážci národního parku nejméně 12 let vězení za založení požáru v Českém Švýcarsku a dalších menších požárů na Děčínsku. Obžalovaný Jiří Lobotka se nejprve doznal k založení všech požárů, později odvolal přiznání ve vztahu k největšímu požáru z července 2022. Muži hrozí až 15 let vězení za obecné ohrožení a poškození cizí věci. Stát požaduje uhrazení škody 225 milionů korun. Žalobce vedle nepodmíněného trestu navrhl také ústavní léčení. Obhájce navrhl uznat Lobotku vinným pouze ze založení menších požárů v roce 2023 a uložit mu za to podmíněný trest v polovině sazby, která je šest měsíců až tři roky.Státní zástupce Martin Krumpoch uvedl, že ohledně požáru z roku 2022, který vypukl v Malinovém dole nedaleko Hřenska, je důkazní situace sice složitější než v případě menších požárů z jara 2023, ale důkazy existují. Motivací Lobotky pro jeho založení podle žalobce bylo to, že před lety musel ukončit působnost na pozici dobrovolného strážce parku a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou národního parku. "Tyto okolnosti neztratily u obžalovaného na palčivosti," uvedl státní zástupce. Obhájce v závěrečné řeči poznamenal, že požár vypukl až sedm let poté.

Žalobce uváděl, že Lobotka byl fyzicky zdatný a přírodu Českého Švýcarska dobře znal. Následně nerozporoval zahájení trestního stíhání. Zjištěno bylo, že trasa z místa pobytu Lobotky v Rumburku do Malinového dolu je průchozí, řekl Krumpoch.

Obhájce Vít Pavko v závěrečné řeči kritizoval průběh vedení výslechu Lobotky ze strany policie v psychiatrické léčebně. V daném doznání podle něj Lobotka uváděl skutečnosti ohledně požáru, které neodpovídají realitě. Trasa z Rumburku k místu vzniku požáru tam a zpět měří 80 kilometrů, za normálních okolností ji trvá ujít 17 hodin, uvedl obhájce. Požár vypukl v noci. V přiznání někdejší dobrovolný strážce uvedl, že si koupil v konkrétním obchodě čtyři lahve lihu a smirkový papír. Žádné platby kartou ani platba za lahve lihu a smirkový papír v dané prodejně nebyly prokázány. Lobotka navíc označil místo vzniku požáru jiné, než ve skutečnosti bylo.

Doznání Lobotky v psychiatrické léčebně a po následném převozu na policii je podle obhájce jediným důkazem v případu. V uvedené době byl navíc Lobotka pod vlivem léků. Žádný další důkaz, který by vedl k Lobotkovi, policisté nenašli, uvedl obhájce. Lobotka své výpovědi měnil už během cesty z léčebny. "Policie se musela cítit pod extrémním tlakem a spokojila se s doznáním," řekl Pavko.

Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6000 hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun, ale nárokovaná škoda je vyšší.

