Zařízení pro vypuštění radioaktivní vody z Fukušimy do oceánu je hotové

Zařízení pro plánované vypouštění radioaktivní vody z jaderné elektrárny Fukušima do oceánu je hotové. Podle agentury AP to oznámila společnost TEPCO, která elektrárnu poškozenou v důsledku silného zemětřesení z března 2011 provozuje. Vypouštění kontaminované vody, které vzbuzuje kritiku v Japonsku i sousedních zemích, by mělo začít během léta.

Společnost TEPCO včera oznámila, že dokončila stavbu tunelu, jímž bude vypouštět kontaminovanou vodu do oceánu. Ve středu začne bezpečnostní inspekce zařízení. Přesné datum, kdy se začne vypouštět kontaminovaná voda do oceánu, nebylo oznámeno. TEPCO věří, že se tak stane letos v létě.

Kontaminovaná voda se nachází uvnitř areálu elektrárny ve zhruba tisícovce nádrží. Voda je stále mírně radioaktivní a před vypuštěním do oceánu se dále naředí, aby radioaktivita dosáhla bezpečných hodnot a aby se snížil možný dopad na životní prostředí. Celý proces vypuštění má trvat desítky let.

Proti plánu se postavili místní rybáři či okolní země, například Jižní Korea a Čína. Zástupci společnosti TEPCO a vlády tvrdí, že likvidace kontaminované vody je nezbytná, například pro omezení nebezpečí nekontrolovaného úniku při dalším zemětřesení či cunami. Likvidace vody je podle nich nezbytná pro úplnou demontáž jaderné elektrárny. Žádných škod se neobává ani Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Vědci nemají k vypuštění jednotný postoj. Podle některých je možné ho provést bezpečně a vyzývají k co největší míře transparentnosti. Jiní vědci naopak varují, že dlouhodobé dopady vypouštění radioaktivní vody do oceánu nejsou známy.

Silné zemětřesení a cunami způsobily v roce 2011 kolaps chladicího systému jaderné elektrárny ve Fukušimě. To pak způsobilo roztavení tří reaktorů, ze kterých se do okolí rozšířilo obrovské množství radiace. Nahromaděná voda v areálu sloužila především k chlazení reaktorů při zásahu hasičů a záchranářů.

