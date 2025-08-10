Zastavení originální křížové cesty na kopci Vinice v Kolíně vzniknou z darů lidí
Křížová cesta je společným projektem města a kolínské farnosti, odkud nápad vzešel. Farníci kopec jako místo pro křížovou cestu, která připomíná události spojené s ukřižováním Ježíše, využívají již několik let. V roce 2019 město vyhlásilo výtvarně-architektonickou soutěž na umělecké dílo pro kopec Vinice, přihlásili se autoři se 37 návrhy. Vítězný od brněnského architekta Františka Nováka počítal s vysázením stromové kaple. Do užšího kola soutěže postoupil i návrh křížové cesty od Jakuba Matyáše. Později se rozhodlo o propojení obou návrhů. Architektonická studie vítězného návrhu doplněná o křížovou cestu je zveřejněná na webu města. Podle Kašpara se v první fázi bude řešit pouze křížová cesta.
Kopec Vinice vysoký 248 metrů se nachází na okraji Kolína směrem na Ovčáry. Od roku 1968 sloužil jako skládka, která byla v 90. letech zapouzdřena a asanována. Skládka byla na Vinici na ploše 48.000 metrů čtverečních do roku 1993. Sloužila pro komunální odpad z Kolína. Dnes je zde vyhlídkové místo s lavičkou a přístřeškem.
