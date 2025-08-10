https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastaveni-originalni-krizove-cesty-na-kopci-vinice-v-koline-vzniknou-z-daru-lidi
Zastavení originální křížové cesty na kopci Vinice v Kolíně vzniknou z darů lidí

10.8.2025 00:28 | KOLÍN (ČTK)
Na budoucí originální křížovou cestu na kopci Na Vinici na kraji Kolína budou přispívat dárci. Kolínská radnice nyní připravuje web, kde projekt i možnosti, jak lze přispět, představí. Odhad nákladů na 14 zastavení křížové cesty a mobiliář je 1,5 milionu korun. Město má hotový projekt, příští rok by mohla zastavení vzniknout, řekl ČTK starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín). Součástí záměru je do budoucna i stromová kaple na vrcholu kopce.
 
"Do konce prázdnin by měl vzniknout koncept webu a propagačních materiálů, kdy bychom poté chtěli představit veřejnosti a firmám možnost zapojení se a přispění na tento projekt, bude možné přispívat na jednotlivá zastavení," řekl Kašpar. Město podle něj na vše vyhlásí veřejnou soutěž jako jednu zakázku. Křížová zastavení mají být v provedení kombinace dřeva a cortenu.

Křížová cesta je společným projektem města a kolínské farnosti, odkud nápad vzešel. Farníci kopec jako místo pro křížovou cestu, která připomíná události spojené s ukřižováním Ježíše, využívají již několik let. V roce 2019 město vyhlásilo výtvarně-architektonickou soutěž na umělecké dílo pro kopec Vinice, přihlásili se autoři se 37 návrhy. Vítězný od brněnského architekta Františka Nováka počítal s vysázením stromové kaple. Do užšího kola soutěže postoupil i návrh křížové cesty od Jakuba Matyáše. Později se rozhodlo o propojení obou návrhů. Architektonická studie vítězného návrhu doplněná o křížovou cestu je zveřejněná na webu města. Podle Kašpara se v první fázi bude řešit pouze křížová cesta.

Kopec Vinice vysoký 248 metrů se nachází na okraji Kolína směrem na Ovčáry. Od roku 1968 sloužil jako skládka, která byla v 90. letech zapouzdřena a asanována. Skládka byla na Vinici na ploše 48.000 metrů čtverečních do roku 1993. Sloužila pro komunální odpad z Kolína. Dnes je zde vyhlídkové místo s lavičkou a přístřeškem.

