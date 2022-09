Zastropování cen energií je přiměřené, chudším ale nepomůže, uvedly ekologické organizace

Svatá Prostoto 13.9.2022 12:07 Reaguje na Miroslav Vinkler

Na jednu stranu je nesporný fakt, že tam ten stimul k úspoře na rozdíl třeba od toho Rakouska chybí. A dal by se udělat i jako více pásmový, což by byl dle mého už úplně ideál.



Jenže to by se ta skupina vyřezaných svatých musela probrat trochu dřív a na tom vhodnějším mechanismu už min od června dělat. Takhle narychlo je to maximum možného, co se od nich dalo čekat.



Na straně druhé je ale také pravda, že i ten strop je natolik vysoko, že většina spotřebitelů bude šetřit už z důvodu té ceny.

Odpovědět