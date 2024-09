Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Frimi / Wikimedia Commons Brněnská přehrada

Technická závada na elektrárně v hrázi Brněnské přehrady snížila odtok z nádrže. Vodohospodáři očekávají, že odpoledne bude voda přetékat přes stavidla. Průtok by však měl být neškodný a neměl by ohrožovat obyvatele ani domy, řekl novinářům Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Moravy. V 10:00 byla hladina nádrže ve výšce 228,94 metru nad mořem, kóta přelivu je 229,08. Kdy se podaří závadu odstranit, není zatím jasné."V Brně nelze pouštět přes elektrárnu, což snižuje odtok. Spodní výpusti jsou otevřené na 45 metrů krychlových za vteřinu, stavidly přidáme dalších 20 až 30. Nezhorší to situaci v Brně ani níže na Židlochovicku. Hladiny řek jsou po kulminaci a klesají. Zvýšené průtoky se tedy nebudou skládat na sebe, ale za sebe" sdělil Tůma. Vodohospodáři také upravili manipulaci na nádrži Vír, která přítok do Brna ovlivňuje, a to na 30 metrů krychlových za sekundu, přítok do Víru klesnul na 25.

Vranovská přehrada podle Tůmy zadržela dvousetletou povodeň. "Využívali jsme maximální kapacitu 220 vteřinových kubíků (metrů krychlových za sekundu). V noci jsme snížili odtok na 200. Co odpouštíme, protéká aktivní zónou území, kde by neměla být zástavba, nikdo by tam neměl trvale žít. Vše se děje v území vyhrazeném na převod povodní," řekl. V této souvislosti doplnil, že lidé nerespektují záplavová území, která slouží jako preventivní ochrana před povodněmi. "Vymezené aktivní zóny musí zůstat volné pro průchod povodně," dodal. Poznamenal dále, že lidé také nerespektovali pokyny k evakuaci.

Na jižní Moravě dnes přetrvává třetí povodňový stupeň na Dyji, Svratce a Moravě. Na většině míst se očekává postupný pokles hladin. Dobrou zprávou je, že na rakouském území nespadlo tak velké množství srážek a dál nerostla hladina Dyje na přítoku do Vranova. Korytu řeky Moravy ulehčil rozliv vody do lužních lesů na Soutoku. "Dobře dopadla i situace v Kroměříži, kterou sledujeme kvůli Moravě. Mělo by nám pomoct, že se nepotká přítok do Moravy ze severu a z Bečvy, takže nevznikne žádná větší vlna," poznamenal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) mohou být obyvatelé Brna žijící podél řeky Svitavy klidní. Hladina řeky klesá a dnes po poledni by se měla dostat na první stupeň. "Okolo Svitavy máme nejhorší za sebou. U Svratky záleží ne přehradě, ale ani přepad by neměl negativně ovlivnit lidi a obydlí. V pondělí jsme intenzivně pracovali na odstranění překážek z přehrady, bylo tam asi 100 stromů, za což děkuji zejména hasičům. Také chci všem poděkovat, že se Brnu vyhnuly ztráty na životech," sdělila.

Ředitel krajských hasičů Jiří Pelikán doplnil, že činnost hasičů pomalu odeznívá. Situaci většinou už jen monitorují, případně místy čerpají vodu a odstraňují další naplaveniny. Upozornil také na jevy doprovázející povodně. Kromě rizika pádu stromů jsou to sesuvy půdy a svahů.

