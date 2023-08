Žďár nad Sázavou chce ukázat, kolik odpadu zůstává u popelnic, naveze ho na náměstí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos >U nádob na odpad ve městě posbírají pracovníci měsíčně přes tunu vyhozených objemnějších věcí, jako jsou matrace, elektrospotřebiče nebo nábytek, a asi tunu papírových krabic a kartonů. Kvůli úklidu musí tato stání speciálně objíždět s vozem. Ilustrační foto

Radnice ve Žďáru nad Sázavou chce ukázat lidem, kolik odpadu zůstává odloženo u popelnic a kontejnerů. Jde o kartony, elektrospotřebiče i nábytek. Odpadky sebrané za tento měsíc nechá 1. září navést na náměstí, čímž zahájí dlouhodobou osvětovou kampaň. Uklízení tohoto nepořádku ročně stojí 400 000 korun, které by se daly využít lépe, uvedl starosta Martin Mrkos. (STAN, za Žďár-živé město).

"Jenom pro představu, to je částka, za kterou lze pořídit 20 laviček, 25 stromů, udělat malé dětské hřiště," řekl Mrkos. Hromada odpadu na náměstí bude za mobilním oplocením týden. Starosta připustil, že se to může jevit jako kontroverzní, ale o to podle něj jde. "Díky tomu, věříme, si veřejnost všimne, že tohle je skutečně nějaký problém," řekl.

U nádob na odpad ve městě posbírají pracovníci měsíčně přes tunu vyhozených objemnějších věcí, jako jsou matrace, elektrospotřebiče nebo nábytek, a asi tunu papírových krabic a kartonů. Kvůli úklidu musí tato stání speciálně objíždět s vozem. Do svozového auta, do něhož se sype obsah kontejnerů na tříděný odpad, se volně odložené věci přidat nedají. Ještě hůř se kartony uklízí, když rozmoknou, navíc se pak už nedají recyklovat.

Dát ke všem stáním s kontejnery a popelnicemi kamery by podle starosty bylo hodně drahé, protože jich je ve městě mnoho. U nejproblematičtějších míst se mohou použít fotopasti.

Edukativní kampaň bude zaměřená na obyvatele, kteří třeba neví, že manipulace s odpadem mimo kontejnery je složitější a že takovým odkládáním podstatě zakládají černou skládku, uvedl Mrkos. K osvětě radnice použije i spoty, které se budou promítat v kině před filmem, městská média a sociální sítě. Náklady na kampaň podle starosty budou malé, město ji udělá samo.

Velké kartony je potřeba rozřezat a sešlápnout, aby se daly dát do kontejneru. Objemnější odpady mohou obyvatelé města podle jeho webu zdarma odložit ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici.

