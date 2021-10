Žďár nad Sázavou chce část odpadů místo na skládku vozit do spalovny v Brně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Žďár nad Sázavou chce od příštího roku vozit část směsných komunálních odpadů místo na skládku do spalovny v Brně. Vyplývá to z výběrového řízení na firmu, která bude pro město zajišťovat likvidaci tohoto odpadu v následujících čtyřech letech. Podle věstníku veřejných zakázek mohou zájemci podávat nabídky do 2. listopadu. Podle místostarostky Ludmily Řezníkové (ANO) má město vyjednané to, že do spalovny bude moci vozit 1000 tun odpadu ročně.

"My jsme oslovili společnost SAKO Brno, která je v současnosti jedinou dostupnou spalovnou pro oblast Žďáru nad Sázavou," uvedla místostarostka. Město tam už podle ní udělalo zkušební svoz, náklady vycházejí o něco nižší než při ukládání odpadu na skládku. Na Vysočině není žádná spalovna na tento odpad.

Odpad, který by chtěl Žďár nad Sázavou od příštího roku odvážet do brněnské spalovny, podle mluvčího Matěje Papáčka odpovídá přibližně čtvrtině celkové produkce tohoto odpadu ve městě. Doplnil to, že od poloviny října do konce letoška už má radnice na základě jednorázové objednávky domluvené energetické využití zhruba 18 tun odpadu týdně.

"Výběrové řízení bylo spuštěno vzhledem ke zvyšujícím se cenám skládkování, nutnosti snižovat objem odpadu mířícího na skládku a plánu část směsného komunálního odpadu energeticky využít," sdělil mluvčí ČTK.

Vypsaná městská zakázka na odstraňování směsných komunálních odpadů má podle věstníku celkovou předpokládanou hodnotu 29 milionů korun bez daně. Odvážení odpadů do spalovny by podle předpokladu mělo město v následujících čtyřech letech stát okolo pěti milionů korun a ukládání na skládku 24 milionů.

Změny v odpadovém hospodářství vyplývají ze strategie nakládání s odpady, již si teď město nechalo zpracovat. Návrhovou část strategiie budou zastupitelé schvalovat příští měsíc. Místostarostka uvedla, že město zatím nemá vlastní infrastrukturu pro nakládání s odpady, patří mu pouze nádoby na tříděný odpad. Sběrný dvůr ve Žďáru nad Sázavou s 20 500 obyvateli provozuje firma AVE. Město ve strategii zvažuje například vytvoření překladiště odpadu nebo rozšíření sítě sběrných dvorů, na nichž by mohlo být také takzvané re-use centrum, kde si lidé mohou vzít věci, které jiní odložili.

