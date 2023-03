Žďár nad Sázavou nechal ošetřit asi 400 let starou památnou lípu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Žďár nad Sázavou nechal odborně ošetřit asi 400 let starý památný strom. Lípu srdčitou či malolistou podle arboristy Tomáše Dolenského trápila hniloba, která napadla jednu z větví. Strom potřeboval úpravu, aby bylo bezpečné se kolem něho pohybovat, roste u cyklostezky nedaleko společnosti Tokoz. ČTK o tom informovala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

"Zákroky, které se pravidelně provádějí v rozmezí tří až pěti let, tak tady byly nějakou dobu neprováděné a ten strom potřebuje relativně velký zásah," řekl Dolenský. Korunu památné lípy jistí ocelová lana podložená smrkovými špalíky. Kvůli mohutnění stromu a krátké životnosti smrkového dřeva, už byly podložky rozpadlé, v některých místech se lana dotýkala kůry lípy. Nahradily je podložky z dubového dřeva, bylo nutné přidat i víc lan, protože hrozilo, že se část mohutné koruny odlomí.

Dolanský je autorem plánu péče o památný strom, který podle něho bude přibližně do tří let potřebovat zmenšit korunu. Bude také nutné kontrolovat aktuálně provedené práce včetně vazby lan. "Dost často se strom kontroluje po silnějších bouřkách, jestli někde něco neprasklo, neodlomilo se. Péče by měla být průběžná, právě proto děláme plán péče a návrh opatření," řekl Dolenský.

Lípa roste pod Pilskou nádrží, je asi 25 metrů vysoká, koruna už byla dřív prořezávaná. Obvod kmene má přes 840 centimetrů. Mezi památné stromy byla zapsaná v roce 1980. Mezi památné stromy patří ve městě i buk u kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

