Žďárský úřad vyzývá lesníky, aby nepřestávali bojovat s kůrovcem

Úřad ve Žďáru nad Sázavou vyzývá lesníky, aby nepřestávali bojovat s kůrovcem. Mezi nejpostiženější v Česku už ministerstvo zemědělství zařadilo dvě třetiny z 20.000 hektarů lesů na území této obce s rozšířenou působností. / Ilustrační foto

Úřad ve Žďáru nad Sázavou vyzývá lesníky, aby nepřestávali bojovat s kůrovcem. Mezi nejpostiženější v Česku už ministerstvo zemědělství zařadilo dvě třetiny z 20.000 hektarů lesů na území této obce s rozšířenou působností. Vlastníci by měli kácet nemocné stromy, které jsou ještě zelené, v těch se kůrovec rozmnožuje, řekl ve středu novinářům vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek.

"Kalamita pokračuje pátým rokem a na Ždársku se obáváme toho, že letošní rok bude víc než zlomový," uvedl Doubek. Lesníky vyzval k tomu, aby kůrovcem napadené stromy vytěžili do konce března. "Nemohou-li ho odstranit, musí ho aspoň pokácet a asanovat, to znamená účinně toho brouka likvidovat," řekl. Z jednoho stromu může podle Doubka vylétnout třeba 30.000 kůrovců, kteří by se dál množili. Souše mohou v tuto chvíli zůstat stát, protože ty už kůrovec opustil.

Do červených zón lesů nejpostiženějších kůrovcem patřilo loni v dubnu podle webu ministerstva na Vysočině hlavně Třebíčsko a navazující lokality v sousedních okresech. Při aktualizaci koncem minulého roku se už na mapě ministerstva červeně zbarvila skoro celá Vysočina, mezi pár výjimek patří části Žďárských vrchů.

V území spravovaném žďárským úřadem vede podle Doubka dělicí čára v místě silnice ze Žďáru nad Sázavou na Vojnův Městec. Severně od ní jsou lesy v lepším stavu. Žádný vlastník by podle Doubka ale neměl kácení kůrovcových stromů zanedbat, jinak ohrožuje i lesy okolních majitelů.

Pokuty loni úřad nedával. "Jsme v situaci, že musíme zvažovat i ty okolnosti, zda je vlastník objektivně schopen povinnosti, které na něj zákon klade, splnit," uvedl Doubek. Poukázal na to, že trh se dřevem stagnuje, jeho cena je nízká a lidé na práci v lese nejsou k sehnání.

