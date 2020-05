Zdraví lidí se díky čistšímu vzduchu zlepšilo, říká finská studie

Richard Vacek 1.5.2020 06:25

No a u nás v Česku se hustota dopravy od revoluce zvýšila násobně a s ní i emise NO2 a za tu dobu se zvýšila délka života o 7 let. Skoro to vypadá, že přínosy dostupné dopravy i s jejími emisemi jsou vyšší, než čisté nebe s koňským povozem.

Jinak ty modely na základě kterých se počítá počet předčasně zemřelých jsou pravděpodobně vadné už ve svých předpokladech. Obvykle vycházejí z bezprahového modelu, tedy že jakékoliv množství škodliviny je škodlivé, což samozřejmě neplatí a dokonce může být malé množství "škodliviny" prospěšné - viz hormeze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hormeze

