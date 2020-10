Zeleň v parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí čeká obnova

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Město nechalo vypracovat dendrologický průzkum, který k ošetření určil 188 stromů.

Zeleň v památkově chráněném parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku čeká v příštím roce obnova. Dvě stovky stromů se dočkají odborného ošetření a v plánu je výsadba více než 150 nových dřevin, sdělila mluvčí radnice Jakub Mikuš. Některé stromy však dřevorubci pokácí.

"Zámecký park je od roku 1964 spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka. Město ve spolupráci s odborníky i zástupci Národního památkového ústavu pravidelně pečuje o zeleň a dřeviny, které jsou největší hodnotou parku," uvedl mluvčí. Park se vzácnými dřevinami byl založený na přelomu 18. a 19. století.

Město nechalo vypracovat dendrologický průzkum, který k ošetření určil 188 stromů. "Dalších 51 stromů je pak nezbytné smýtit kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Zároveň však počítáme s výsadbou 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Obnova by měla stát asi 4,7 milionu korun, město požádalo také o dotaci, která by mohla činit téměř 2,3 milionu korun. "Zbývající náklady by pak uhradilo město. Tato údržba zeleně v zámeckém parku je nezbytná k zachování vysoké hodnoty celého areálu," uvedla Wojaczková.

Práce by měly začít v lednu příštího roku. "S ohledem na vegetační klid proběhne do konce března také kácení rizikových dřevin. Hlavními cíli projektu je zajištění provozní bezpečnosti dřevin v Zámeckém parku u zámku Kinských, stabilizace zdravotního stavu jednotlivých dřevin, zvýšení jejich funkční a estetické hodnoty a zachování velice hodnotných vzrostlých stromů," uvedl referent městského odboru komunálních služeb Tomáš Kunc.

