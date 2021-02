Zeman: V Jelením přikopu se stromy kvůli jeřábu kácet nebudou

Licence | Volné dílo (public domain)

Foto | Karelj / Karelj / Wikimedia Commons

Zeman rovněž napsal, že pokud by nějaké stromy měly být káceny, tak by tomu musela předcházet řada úředních kroků. "Důkazem toho, že nikdo neplánoval ani neplánuje kácení, je i to, že na příslušný úřad nebyla podána žádná žádost o jeho povolení, a tudíž jsem nucen konstatovat, že vaši poradci se zmýlili," píše se v dopise.