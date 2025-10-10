https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemedelci-i-lesnici-chteji-do-cela-ministerstva-odbornika-s-praxi
Zemědělci i lesníci chtějí do čela ministerstva odborníka s praxí

10.10.2025 15:22 | PRAHA (ČTK)
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Zemědělci i lesníci chtějí do čela ministerstva zemědělství kvalifikovaného odborníka, který rozumí zemědělským procesům a má dostatečnou autoritu. Varují před nástupem politika bez znalosti sektoru do funkce. Vyplývá to z vyjádření Agrární komory ČR a Lesnicko-dřevařské komory ČR. Jako nového ministra zemědělství média nejčastěji skloňují Martina Šebestyána, bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy by byl Šebestyán dobrou volbou, řekl v České televizi.
 
"V čele tohoto resortu potřebujeme nikoliv politika, ale především skutečného odborníka. Takový kandidát musí detailně rozumět procesům v zemědělství a znát každodenní realitu našich farem, polí a stájí," uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Podle předsedy předsednictva lesnické komory Jana Václavíka je také důležité, aby resort vedl někdo s dostatečnou autoritu k prosazování strategických kroků a řešení. "Zároveň by mu nemělo být cizí prostředí státní správy ani nevládních organizací, neboť úzká a konstruktivní spolupráce těchto segmentů je pro nastavení optimálních podmínek pro naše pěstitele a chovatele zcela zásadní," dodal Doležal.

O rozdělení ministerstev mělo být podle dřívějšího vyjádření šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jasno dnes, ve videu na facebooku pak ale řekl, že nelze čekat, že dnes oznámí jména ministrů. Na post ministra životního prostředí se hovoří o předsedovi Motoristů Petru Macinkovi, více než 20 ekologických organizací ale vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů.

Podle Doležala musí příští ministr životního prostředí chápat, že aplikace enviromentálních požadavků nad rámec evropské legislativy je pro české zemědělství dlouhodobě neudržitelná a že jakýkoliv zásah do svobodného podnikání farmářům zvyšuje náklady. "Obzvlášť pokud nejsou kompenzovány z důvodu konsolidace veřejných rozpočtů a slabého růstu HDP. Za slabým růstem HDP v Evropě a v ČR pak stojí právě přehnané environmentální ambice. Jedině bohatá Evropa dokáže adekvátně chránit životní prostředí," uvedl Doležal.

Václavík upozornil, že v tak zásadním sektoru, jako je zemědělství, nelze provádět experimenty s vedením. Sektor podle něj čelí důsledkům kůrovcové krize, klimatické změny a potřebě modernizovat celý obor. Odborná volba vedení podle něj zajistí potřebnou stabilitu, strategické řízení a rychlé řešení problémů celého odvětví.

Podle Pýchy by Šebestyán byl dobrou volbou na ministra, mezi zemědělci je považovaný za uznávaného odborníka, uvedl. Za velkou výhodu označil Pýcha Šebestyánovu spolupráci na společné iniciativě nevládních organizací pro konkurenceschopné zemědělství. "Lze předpokládat, že to, co je v ní naznačeno, by bylo předmětem toho, co by prosazoval na ministerstvu," řekl Pýcha.

Pýcha také připomněl Šebestyánovu roli v řešení Babišova střetu zájmů. "Byl ten, kdo zastavil vyplácení investičních podpor pro Agrofert a požadoval, aby ČR podala žalobu k Evropskému soudnímu dovru, který měl rozhodnout, zda je Babiš ve střetu zájmů," dodal Pýcha.

Šebestyán byl ředitelem SZIF jmenovaný na konci roku 2013 a odešel na konci srpna 2022 po dohodě s tehdejším ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Server Seznam Zprávy ale uvedl, že jeho odstup požadovala zejména ODS. Šebestyán čelil kritice, že při vyplácení zemědělských dotací stranil Babišovu holdingu Agrofert.

SZIF koncem letošního září začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací, které vyplatil firmám z holdingu Agrofert mezi lety 2017 a 2021. Ministerstvo požaduje vrátit zhruba sedm miliard korun. Agrofert i Babiš opakovaně říkají, že pro vracení peněz není důvod. Babiš podle dřívějšího vyjádření prezidenta Petra Pavla navrhl varianty řešení, které by byly pro případ, že by byl pověřený jednáním o sestavení vlády, v souladu se zákonem.

