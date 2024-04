Zemědělci na sněmu Agrární komory v Brně tleskali vestoje kritice vlády

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Potlesk vestoje sklidily v neděli na sněmu Agrární komory v Brně projevy prezidenta komory Jana Doležala i viceprezidentů Martina Pýchy a Leoše Říhy. Oba byly velmi kritické vůči krokům současné vlády na podporu zemědělců a upozorňovaly na podle nich špatný stav českého zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve svém projevu výtky zemědělců mírnil a na kritiku v debatě reagoval. Sněm se koná jako součást veletrhu Techagro na brněnském výstavišti.

"Požadavků k řešení a nezodpovězených otázek je stále mnohem více než předložených nabídek a pomoci k řešení současné krize evropského i českého zemědělství. Opakovaně deklaruji, že jsme jednáním trvale a konstruktivně otevřeni, ale k tomu je potřeba mimo jiné hrát s čistými kartami. A my je, jak nás politici bohužel opakovaně přesvědčují, od nich dlouhodobě dostáváme ve falešném balíku," uvedl ve svém projevu Doležal.

Zemědělci v minulých týdnech několikrát demonstrovali po celém Česku. Stěžují si na přílišnou byrokracii a levné dovozy zemědělských komodit do Evropské unie. Reakci vlády v minulosti označovali za nedostatečnou. Demonstrace farmářů se odehrávají i v dalších zemích Evropské unie.

Doležal varoval, že pokud se situace do konce dubna neposune, jsou zemědělci připraveni znovu protestovat. Viceprezident agrární komory Leoš Říha přednesl 13 bodů, jejichž splnění komora požaduje do konce dubna. Mezi požadavky je mimo jiné to, aby ministr zemědělství informoval, jak plánuje řešit současnou krizi v zemědělství, či našel způsob podpory provozních úvěrů pro zemědělce a svolal mimořádné jednání vlády pouze o krizové situaci v zemědělství.

Ministr Výborný na výtky zemědělců v debatě i ve svém projevu reagoval, upozornil na kroky, které vláda i jeho ministerstvo uskutečnilo. "S nikým si nehraju na schovávanou, ale je třeba říkat všechno - když se řekne A, je třeba říci i B. Nemůžeme se vzájemně vydírat protesty, i když nikomu neubírám právo protestovat. Je třeba vědět, že vláda nestrká hlavu do písku, problémů jsme si vědomi, ale některé věci nelze řešit ze dne na den," konstatoval Výborný. Zdůraznil, že na splnění některých bodů pracuje, u dalších bodů ale splnění do konce dubna není reálné.

Požadavky agrární komory podpořila i prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Zasedání sněmu se o více než o 90 minut protáhlo, ze strany řečníků zaznívaly i výzvy k razantnějším protestům. Nevoli vyvolala europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) která sice požadavky zemědělců podpořila, zároveň ale upozornila, že v krizi není jen zemědělství, ale celá Evropská unie. "Důvodem je ale bezprecedentní situace na Ukrajině, kterou nikdo nepředvídat a která do unie přivedla tři miliony lidí. To je třeba mít na paměti," uvedla Šojdrová. Jeden z přítomných delegátů na to reagoval z publika emocionálním projevem, kdy za kořen problémů evropského zemědělství označil takzvaný Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, souhrn opatření, který má zbrzdit klimatickou změnu.

