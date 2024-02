pavel peregrin 29.2.2024 20:51 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Já mám s vámi problém, bez urážky. někdy máte skutečně dobrý příspěvek, ale někdy, promiňte mi, píšete jak ignorant. No samozřejmě, že by to výhodu mělo, jenže nesmíte zapomínat, že v tu chvíli by nebyly zapotřebí ty různé "nezbytné" instituce jako Agentury, SZIF atd. a tudíž o práci by přišly po celé Evropě desítky tisíc zbytečných úředníků. To je jedna věc a druhá je ta, že by se v plné nahotě projevila skutečná konkurenceschopnost zemědělců a tu bychom se, i po všech řezech, dokázali výrazně prosadit- samozřejmě při plné rovnosti. Jinak s vámi souhlasím, respektive s tím, co jste dále napsal.

