Zemědělské lány v Šumicích přeměnili na biocentra, příroda ožila zvířaty Zdroj | Adapterra Awards Biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Navrátit život do intenzivně využívané zemědělské krajiny se podařilo v Šumicích na Brněnsku. Zatímco ještě před pár lety se kolem obce rozprostíraly rozsáhlé lány, dnes jsou za obcí se 300 obyvateli biokoridory a biocentra. Více než 90 000 stromů, 40 000 keřů a rozsáhlé travnaté louky zajistily útočiště pro divokou zvěř, ptáky a hmyz. Jak se přírodě v Šumicích daří, ukázal ČTK starosta obce Robin Ondrášek (Pro obec Šumice). S projektem se letos uchází o ocenění Adapterra Awards a o jihomoravskou Cenu za krajinu. V okolí Šumic v minulosti výrazně ubylo zvěře, obec postihovaly přívalové deště, půdní eroze a také prachové bouře. "Když jsem byl kluk, myslivci mívali každý rok hony. Ulovili i 50 zajíců. Před pár lety je myslivci přestali pořádat, protože neměli co lovit. Když přišel déšť, všechna voda kvůli erozi odtekla, větší vítr zvedl prach z pole a zahalil celou obec," zavzpomínal Ondrášek na dobu, kdy obec obepínala intenzivně obdělávaná pole. Problém vyřešila biocentra a biokoridory. Lán pole o rozloze 75 hektarů se podařilo jednomu z Ondráškových předchůdců převést ze státního vlastnictví na obec právě za účelem zvelebení krajiny. "Celé pole jsme potom rozkouskovali na menší pozemky. Vyseli jsme na ně luční trávy a vysázeli 90 115 listnatých stromů, hlavně buků, dubů nebo bříz," uvedl Ondrášek. Řady stromů doplňuje více než 40.000 keřů a spolu tvoří na travnatých loukách ostrůvky různých tvarů. Na území nechybí ani ovocné stromy. Až vyrostou, lidé si z nich při procházce po loukách a v lesících budou moct natrhat ovoce. "Zatím jsou stromky malé, proto je máme v oplocenkách. Mohli by je zničit například srnci svými parůžky. Myslím, že za takové čtyři roky budou však dřeviny natolik silné, že ploty budeme moct odstranit," řekl Ondrášek. Poukázal na vzrostlé listnáče, které byly vysázeny mezi prvními a dnes již tvoří pěkný lesík. "Takto to bude vypadat na celém území. Vlastně sázíme les, který zde kdysi byl a komunisti jej zničili," dodal starosta. Obnovená krajina podpořila i biodiverzitu. "Zajíců je zde tolik, že ráno nám běhají i po návsi. Domov si zde našly srny i divoká prasata. Na loukách se zabydleli drobní hlodavci a ti sem přilákali řadu dravců. Dokonce i sovy nám tady zahnízdily," vyjmenoval Ondrášek. Nad rostoucími bodláky krouží včely a motýli, daří se tam i obojživelníkům. Šumický rybník patří do ornitologicky významné oblasti. O novou výsadbu se v Šumicích starali asi dva roky, nyní už vše nechávají na samotné přírodě. O zvířata pečují myslivci, kteří mezi stromy a keře instalují pítka a krmítka. "Louky si dvakrát do roka poseče chovatel koz z biofarmy," dodal Ondrášek. Šumice se nyní ucházejí o ocenění Adapterra Awards a o jihomoravskou Cenu za krajinu. "Přihlásili jsme se, protože chceme všem ukázat, že i takto malá obec může přírodě pomoct," řekl Ondrášek. Dodal, že výsadbou stromů to v Šumicích rozhodně nekončí. "Dříve byl potok v Šumicích samý meandr, komunisté jeho tok však narovnali. My jej chceme vrátit do původního stavu. A Svaz ochránců přírody také plánuje na našem území vybudovat tůňky a mokřady," nastínil starosta plány do budoucna. reklama Barbora Bukovinová tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Olomoucký kraj přispěje na výsadbu stromů podél cest i péči o staré aleje Do finále soutěže o nejlepší ekologické opatření postoupilo 21 projektů Zájemci mohou hlasovat v anketě o Strom roku

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.