Zemědělské muzeum otevírá své expozice, pro zdravotníky bude zdarma

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | sheila miguez / Flickr.com V Praze muzeum spustilo těsně před uzavřením hlavní výstavu Lékaři rostlin, která představuje historii práce rostlionlékařů. Muzeum pak pracuje v Praze a na Kačině s výstavou Tajemství dřeva, v Praze je pak ještě panelová výstava na téma Kůrovec - pohroma lesa.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní zemědělské muzeum otevře ve čtvrtek své expozice v Praze a v Ostravě. Druhý a třetí adventní víkend a v neděli 27. prosince bude otevřena také pobočka v Kačině. Do konce roku budou zdravotníci a záchranáři, kteří se podílejí na zvládání koronavirové pandemie, vstup zdarma. Do muzea v Praze bude moci najednou 500 lidí, na Kačinu 50 a do ostravské pobočky 90.

V Praze muzeum spustilo těsně před uzavřením hlavní výstavu Lékaři rostlin, která představuje historii práce rostlionlékařů. Potrvá do června 2022. Před Vánoci se pak hodí navštívit výstavu Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích, která se zabývá zpracováním a využitím české rybářské tradice.

Muzeum pak pracuje v Praze a na Kačině s výstavou Tajemství dřeva, v Praze je pak ještě panelová výstava na téma Kůrovec - pohroma lesa. "V muzeu potravin a zemědělských strojů v Ostravě připadá datum znovuotevření přímo na den oslav výročí 50 let pivovaru Nošovice, což je také téma hlavní výstavy sezony," dodala muzea Jitka Taussiková.

Počet návštěvníků komentovaných prohlídek bude omezený na devět plus průvodce. Návštěvníci budou muset mít po celou dobu prohlídky zakrytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Měli by pak dodržovat rozestupy.

Vláda v neděli rozhodla, že po šesti týdnech se budou moci návštěvníkům otevřít i muzea a galerie, ale zatím jen do čtvrtiny své kapacity. Celá země ve čtvrtek přechází do třetího stupně protiepidemického systému.

reklama