Zemědělský export Ukrajiny se v květnu zvýšil o 80 procent

Ukrajinský vývoz obilí, olejnin a rostlinného oleje vzrostl v květnu meziměsíčně o 80 procent na 1,743 milionu tun. Jeho objem je stále výrazně nižší než vývoz loni v květnu. S odvoláním na oznámení ukrajinského ministerstva zemědělství o tom informovala agentura Reuters. Vývoz komplikuje blokáda černomořských přístavů Ruskem. Moskva Ukrajinu napadla 24. února. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden zopakoval obvinění, že Rusko krade ukrajinské obilí. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval, že ukrajinské přístavy Berďansk a Mariupol, které obsadily ruské síly, byly odminovány a jsou připraveny obnovit přepravu obilí.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství rozvedlo, že dodávkám dominovala kukuřice, které země vyvezla 959 000 tun, zatímco export slunečnicového oleje činil 202 650 tun. V květnu 2021 Ukrajina vyvezla 2,245 milionu tun kukuřice a 501 800 tun slunečnicového oleje.

Ukrajinský vývoz obilovin v sezóně od července 2021 do června 2022 zatím dosáhl 47,2 milionu tun. Z toho připadá 148 000 tun na pět prvních červnových dnů. V celkovém dosavadním objemu exportu obilovin činila pšenice 18,58 milionu tun, kukuřice 22,4 milionu tun a ječmen 5,7 milionu tuny. Před napadení Ruskem Ukrajina vyvážela až šest milionů tun obilovin měsíčně. V posledních měsících však objemy klesly na zhruba jeden milion tun.

Ukrajina, která byla před ruskou invazí čtvrtým největším světovým exportérem kukuřice a obilí, dříve vyvážela většinu svého zboží přes námořní přístavy. Ruská invaze ji donutila využívat železnici směrem přes západní hranici nebo malé říční přístavy na Dunaji. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že 709 600 tun zemědělského zboží bylo vyvezeno vlakem, 798 800 tun přes dunajské přístavy a trajekty a 212 089 tun nákladními automobily.

Z údajů ministerstva vyplývá, že za tři měsíce ruské invaze vyvezla Ukrajina celkem 3,04 milionu tun různého zemědělského zboží. Ukrajina nyní usiluje o zvýšení exportní kapacity v dunajských říčních přístavech, což by umožnilo přepravu obilí do rumunských černomořských přístavů.

Kyjev také jedná s Británií a Tureckem o vytvoření námořní trasy, po níž by se pod patronátem námořnictva třetí země vyváželo obilí ze zablokovaných ukrajinských přístavů. V pondělí to řekl novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na Ukrajině je podle něj v současné době 22 až 25 milionů tun obilí, které nelze kvůli blokádě černomořských přístavů vyvézt. Na podzim by mohlo jít už o 75 milionů tun. Zelenskyj zároveň podle Reuters požádal ukrajinské spojence o protilodní zbraně, které by podle něj byly nejlepší zárukou pro bezpečnou plavbu ukrajinských lodí. Ruská Černomořská flotila podle Kyjeva a západních médií brání v Černém moři pohybu lodí. Moskva toto tvrzení odmítá.

"Odminování přístavu v Mariupolu bylo dokončeno. Funguje normálně a přijal první nákladní lodě," uvedl Šojgu. Dodal, že že ruské ozbrojené síly vytvořily "nezbytné předpoklady pro plné obnovení železniční dopravy mezi Ruskem, Donbasem, Ukrajinou a Krymem" a zahájily dodávky nákladu do ukrajinských měst Mariupol, Berďansk a Cherson na 1200 kilometrech obnovených železničních tratí.

Ukrajinská tvrzení ohledně krádeže obilí Rusy označil za "věrohodná" americký ministr zahraničí Antony Blinken. Moskva tvrdí, že za situaci, která hrozí vyvolat celosvětovou potravinovou krizi, mohou západní sankce. OSN s Kyjevem a Moskvou pracuje na plánech, jak obnovit vývoz obilí z ukrajinských přístavů.

Ruský prezident Vladimir Putin podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova řekl, že Ukrajina musí odminovat přístupy ke svým přístavům. "To umožní lodím po kontrole naší armádou vplout do přístavů, naložit obilí a s naší pomocí pokračovat do mezinárodních vod," dodal.

