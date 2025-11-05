Zemědělský svaz podporuje dotace pro aktivní zemědělce, malí farmáři jsou proti
Zemědělský svaz souhlasí s tím, že podniky, které neprodukují zemědělské komodity, nebo je produkují ve velmi malém množství, by měly mít menší přístup k dotacím než ve stávajícím systému. "Současný systém umožňuje a zvýhodňuje neprodukční chování zemědělců - a to je podle nás třeba změnit," uvedl předseda svazu Martin Pýcha.
V ČR je podle Pýchy průměrný podíl dotací na příjmech ze zemědělské činnosti téměř poloviční. Dotace přitom mají podle něj sloužit primárně jako kompenzační mechanismus v situacích, ve kterých nahrazují standardní fungování trhu.
V programu nicméně definice aktivního zemědělce, který by měl pobírat dotace, chybí, na což upozornil i agrární analytik Petr Havel. "V praxi je aktivní každý zemědělec, i ten, který se stará o krajinu a životní prostředí, a nemusí být 'jen' producentem surovin k výrobě potravin. A je tak otázkou, komu by vlastně měly být dotace kráceny," uvedl Havel.
Podle agrárního ekonoma z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera vázání dotací jen na produkci komodit není dobrý nápad a šlo by podle něj o krok zpátky. "Dotace je primárně platba, že zemědělec přináší společnosti něco navíc, nějakou pozitivní externalitu, že se stará o krajinu. Dotace vázané přímo na produkci uměle navyšují nadprodukci a toto bylo ve většině případů v EU odstraněno již v první polovině 90. let," uvedl Maier.
Také Asociace soukromých zemědělců upozornila na to, že model pouze průmyslového zemědělství navazuje na kolektivizované zemědělství, kvůli kterému se rozvinuly velké problémy na venkově i v krajině. "Namísto toho, aby se vládní program zaměřil na potřebné strukturální změny, na snížení extrémní duality podniků a na využití plného rámce a možností společné zemědělské politiky EU, tak jen omílá klišé o produkčním zemědělství, které stejně není nikdo schopen konkrétně definovat," uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek.
Šebek také kritizoval to, že v programu chybí řešení generační obměny v zemědělství, konkrétní podpora rodinnému zemědělství nebo jasná opatření, která budou směřovat k udržitelnému hospodaření. "Nechystá se tedy žádná hlubší změna, která by vedla ke zlepšení situace zemědělců a která by byla výhodná pro občany ČR. Naopak dojde k prohloubení dnešních negativních trendů, který brzy vyústí ve výprodeje podniků do zahraničí," upozornil Šebek.
Pýcha má opačný názor, program podle něj realisticky popisuje současný stav sektoru a jako řešení navrhuje realistická opatření opřená o zkušenosti z praxe. Co v programu naopak chybí a co by Pýcha uvítal, je podpora odbytových družstev, která jsou podle něj klíčová pro růst konkurenceschopnosti a přidané hodnoty v českém agropotravinářském průmyslu. "Přivítali bychom zjednodušení podmínek pro zaměstnávání cizinců, které je pro zemědělství klíčové," dodal Pýcha.
reklama