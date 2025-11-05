https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemedelsky-svaz-podporuje-dotace-pro-aktivni-zemedelce-mali-farmari-jsou-proti
Zemědělský svaz podporuje dotace pro aktivní zemědělce, malí farmáři jsou proti

5.11.2025 00:51 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | RuM / Wikimedia Commons
Zemědělský svaz ČR podporuje záměr možné vlády ANO, SPD a Motoristů přesměrovat dotace na aktivní zemědělce, kteří opravdu produkují zemědělské komodity. Naopak Asociace soukromého zemědělství (ASZ) návrh programového prohlášení i revizi dotací kritizuje jako návrat k modelu, který zvýhodňuje velké podniky. Zemědělské organizace to uvedly na dotaz ČTK. Zaměření dotací na aktivní zemědělce považují za problematické i agrární odborníci, které ČTK oslovila.
 
Vznikající kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů chce podle návrhu programového prohlášení přesměrovat podporu na aktivní zemědělskou produkci, snížit závislost na dotacích, omezit dotace pro neaktivní subjekty a prosadit prorůstová opatření, včetně revize nástrojů Společné zemědělské politiky EU.

Zemědělský svaz souhlasí s tím, že podniky, které neprodukují zemědělské komodity, nebo je produkují ve velmi malém množství, by měly mít menší přístup k dotacím než ve stávajícím systému. "Současný systém umožňuje a zvýhodňuje neprodukční chování zemědělců - a to je podle nás třeba změnit," uvedl předseda svazu Martin Pýcha.

V ČR je podle Pýchy průměrný podíl dotací na příjmech ze zemědělské činnosti téměř poloviční. Dotace přitom mají podle něj sloužit primárně jako kompenzační mechanismus v situacích, ve kterých nahrazují standardní fungování trhu.

V programu nicméně definice aktivního zemědělce, který by měl pobírat dotace, chybí, na což upozornil i agrární analytik Petr Havel. "V praxi je aktivní každý zemědělec, i ten, který se stará o krajinu a životní prostředí, a nemusí být 'jen' producentem surovin k výrobě potravin. A je tak otázkou, komu by vlastně měly být dotace kráceny," uvedl Havel.

Podle agrárního ekonoma z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera vázání dotací jen na produkci komodit není dobrý nápad a šlo by podle něj o krok zpátky. "Dotace je primárně platba, že zemědělec přináší společnosti něco navíc, nějakou pozitivní externalitu, že se stará o krajinu. Dotace vázané přímo na produkci uměle navyšují nadprodukci a toto bylo ve většině případů v EU odstraněno již v první polovině 90. let," uvedl Maier.

Také Asociace soukromých zemědělců upozornila na to, že model pouze průmyslového zemědělství navazuje na kolektivizované zemědělství, kvůli kterému se rozvinuly velké problémy na venkově i v krajině. "Namísto toho, aby se vládní program zaměřil na potřebné strukturální změny, na snížení extrémní duality podniků a na využití plného rámce a možností společné zemědělské politiky EU, tak jen omílá klišé o produkčním zemědělství, které stejně není nikdo schopen konkrétně definovat," uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek.

Šebek také kritizoval to, že v programu chybí řešení generační obměny v zemědělství, konkrétní podpora rodinnému zemědělství nebo jasná opatření, která budou směřovat k udržitelnému hospodaření. "Nechystá se tedy žádná hlubší změna, která by vedla ke zlepšení situace zemědělců a která by byla výhodná pro občany ČR. Naopak dojde k prohloubení dnešních negativních trendů, který brzy vyústí ve výprodeje podniků do zahraničí," upozornil Šebek.

Pýcha má opačný názor, program podle něj realisticky popisuje současný stav sektoru a jako řešení navrhuje realistická opatření opřená o zkušenosti z praxe. Co v programu naopak chybí a co by Pýcha uvítal, je podpora odbytových družstev, která jsou podle něj klíčová pro růst konkurenceschopnosti a přidané hodnoty v českém agropotravinářském průmyslu. "Přivítali bychom zjednodušení podmínek pro zaměstnávání cizinců, které je pro zemědělství klíčové," dodal Pýcha.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

