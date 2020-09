Žena v Austrálii přišla o kabelku za statisíce, neměla povolení

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels "Všichni si musíme dát pozor na to, co kupujeme na internetu, protože omezení obchodu se zvířecími výrobky je zásadní pro dlouhodobé přežití ohrožených druhů." Ilustrační obrázek

O luxusní kabelku z krokodýlí kůže v hodnotě 26 000 australských dolarů (422.000 korun) přijde žena, která ji dovezla do Austrálie bez patřičného povolení. Tamní pohraniční úřady ji zabavily v Perthu a nyní ji podle zákonů zničí, napsal zpravodajský server BBC.

Australská ministryně životního prostředí Sussan Leyová incident označila za "drahou připomínku" toho, že si lidé mají vyřídit potřebné dokumenty - povolenka by ženu vyšla na 70 australských dolarů (1130 korun).

Žena si pro módní doplněk francouzské značky Saint Laurent zajistila exportní povolenku z Francie podle úmluvy CITES, která se zabývá ochranou ohrožených druhů volně žijících živočichů; dokumenty k dovozu do Austrálie však opomněla.

Za porušení australských zákonů ohledně obchodování s výrobky z volně žijících zvířat hrozí maximální trest deseti let za mřížemi a pokuta až 222 000 australských dolarů (3,6 milionu korun). Podle úřadů však jediným trestem pro ženu bude, že přijde o částku, kterou za luxusní zboží zaplatila.

Výrobky z krokodýlí kůže je možné do Austrálie přivézt, podléhají však přísné kontrole skrze CITES. "Všichni si musíme dát pozor na to, co kupujeme na internetu, protože omezení obchodu se zvířecími výrobky je zásadní pro dlouhodobé přežití ohrožených druhů," dodala Leyová.

