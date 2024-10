Zhruba 90 procent odlesněné plochy v brazilské Amazonii jsou nyní pastviny

Petr 4.10.2024 10:28

To je přesně jako u nás v Evropě. I my tady jsme krajinu odlesnili a přeměnili na zemědělské plochy a pastviny. A překročili jsme tím hranici automatického udržování klimatu vysokou vegetací. Naštěstí by se to ještě dalo otočit a částečně obnovit a dostat do vyváženého stavu, možnosti jsou a místo na to také, ale my z nějakého důvodu (no zisky, stejně jako v té Amazonii) trváme na tom, že už to takhle musí zůstat.

Pevně doufám, že se lidstvo poučí a nebude v Amazonii naše chyby opakovat.

