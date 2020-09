Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín "Dnešní demonstrace před elektrárnou Počerady zakončila akční dny, které byly spojené s klimakempem a s různými akcemi občanské neposlušnosti," řekl Pavlovič. Podle něj by měla být elektrárna zavřena co nejdříve.

Zhruba dvě stovky lidí demonstrovaly před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z lomu Vršany u Mostu. Demonstranti požadovali rychlé ukončení těžby uhlí a s ním i ukončení provozu podle nich nejšpinavější elektrárny Počerady. Demonstrace zakončila takzvané akční dny, které začaly ve čtvrtek, řekl ČTK organizátor protestu Luboš Pavlovič.

"Dnešní demonstrace před elektrárnou Počerady zakončila akční dny, které byly spojené s klimakempem a s různými akcemi občanské neposlušnosti," řekl Pavlovič. Podle něj by měla být elektrárna zavřena co nejdříve. "Do roku 2030 bychom byli rádi, aby se energie z uhlí přestala v celé České republice vyrábět úplně," dodal.

Demonstranti drželi transparenty s hesly "za budoucnost bez uhlí" nebo "jsme ve stavu klimatické nouze." Na demonstraci vystoupila například spisovatelka Tereza Boučková, signatářka výzvy "Uhlí musí skončit rychle a spravedlivě". "Je strašně dobře žít v souladu se svým svědomím. Je strašně dobře dělat zdánlivě beznadějné věci, protože i ty se můžou změnit v naději a ta naděje se může změnit v dobrý výsledek," řekla spisovatelka.

Demonstraci společně svolalo 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.

Demonstraci předcházel dnes ráno a dopoledne pochod zhruba dvou stovek aktivistů, přes sto z nich se od skupiny odtrhlo a proniklo do uhelného lomu Vršany na Mostu. Policie několik z nich zajistila, řekla ČTK mluvčí Jana Slámová.

V brzkých ranních hodinách jedno z rypadel lomu obsadily čtyři aktivistky. Skrývkový stroj byl v chodu. Těžební společnost Sev.en Energy musela zastavit těžbu a škodu bude vymáhat, řekla mluvčí firmy.

Jiných osm protiuhelných aktivistek a aktivistů obsadilo rypadlo v lomu ve středu ráno a opustilo ho v pátek. Šlo o jiné rypadlo, které je v technologické stávce, nebylo tedy třeba přerušit těžbu.

O budoucnosti těžby uhlí jedná takzvaná uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

