Židlochovice vrátí přírodě okolí zregulované Svratky směrem k Vojkovicím

Zregulovaný tok Svratky mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi na Brněnsku čeká částečný návrat do podoby, která je přírodě výrazně bližší, než ta, kterou jí dali předkové v minulosti. Židlochovice vypracovaly projekt, který počítá s vytvořením slepého ramena vpravo od současného toku místo dnešního pole, a vysází zde šípky a trnky. Místo zemědělského využití se tak desetihektarový pozemek vrátí přírodě, řekl ČTK starosta Židlochovic Jan Vitula.

"Hlavním cílem je zadržet vodu v krajině," řekl Vitula. Oblast na jih od Brna je obecně velmi suchá a jde o rovinatou polní krajinu. Vodohospodáři před desetiletími koryto Svratky jižně od Brna zcela napřímili, takže řeka teď neslouží prakticky ničemu jinému, než k rychlému odvedení vody z krajiny. Mnohde kolem sebe nemá ani zelený pás, pole jsou až u břehu. Právě tak to je i mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi na pravém břehu v délce zhruba jednoho kilometru. "Během dvou let se nám podařilo získat pozemky, všechno jsme nachystali a už máme stavební povolení. Chtěli bychom kopnout už na podzim a do konce příštího roku by mělo být hotovo," řekl Vitula.

Práce budou spočívat v přesunu zeminy, aby mohlo vzniknout slepé rameno, a vytěžená zemina se použije na stavbu valu na opačném břehu, který odstíní silnici a zároveň zde vznikne cesta pro pěší a pro cyklisty. Předpokládaný rozpočet je 90 milionů korun. Vitula doufá, že by to mohlo být i méně.

V korytě řeky by měly vzniknout malé zdvihy, které zpomalí odtok a zvýší hladinu, díky čemuž by se mělo vsáknout více vody do podloží. Na vzniklém poloostrově mezi řekou a slepým ramenem se budou vysazovat co nejdříve šípky a trnky, aby tam měla příroda klid na postupný vývoj, lidé by měli chodit po opačném břehu.

Podle Vituly jde o projekt, který by primárně mělo dělat a iniciovat Povodí Moravy, se kterým jednal, aby jej bylo možné vůbec uskutečnit. "Na tak velké řece, jako je Svratka, je to dost ojedinělá záležitost. Povodí, pokud vím, udělalo něco podobného pouze v Národním parku Podyjí, kde se nezasahuje do zemědělské krajiny. A podobné věci dělá na menších tocích," řekl Vitula. Byl by rád, aby se podobné rekultivace dělaly i proti proudu směrem od Vojkovic k mostu v Rajhradicích. I zde je řeka jak pravítko a pole končí na březích z obou stran. "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje to umožňují. Chceme, aby to mělo větší rozsah. Starostové jsou zatím opatrní a vyčkávají, ale věřím, že až lidé uvidí výsledek, tak se jim to bude líbit a probudí je to," uvedl Vitula.

