Životní prostředí v ČR zůstává podle analýzy jedno z nejhorších v EU

Michal Ukropec 4.4.2023 12:00

Ekologistický blábol. Pokud vyprodukuji ocel u nás, u nás se počítají i emise. Pokud se doveze z Číny, tak se nepočítají, stejně jako emise za dopravu. Takže dovoz je ekologický, jelikož se vyprodukuje mnohem více emisí. Vše co je ekologické škodí přírodě! Tak je to i s energeticky náročnou výrobou baterií. Proto Asie vytrvale zvyšuje produkci emisí. A čím více ekologismu, tím hůře! A to nemluvím o dovozu OZE ( dřeva) na topení třeba z Amazonie. Takže je ekologické, aby se likvidoval prales, a u nás, ( v Nizozemsku, Německu) byl spalován v ekologických teplárnách a elektrárnách! Je to EKO, a jsou na to dotace!

Odpovědět