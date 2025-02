Zjištění vědců potvrdila, že vlci ve střední Evropě pobývají hlavně v lesích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vlci ve střední Evropě pobývají podle vědců především v odlehlých lesích a například na pastviny míří lovit zejména v noci. Průměrná rozloha domovského okrsku vlčí smečky je 213 kilometrů čtverečních, přičemž v době rozmnožování se zvířata pohybují na menším území, zatímco na počátku zimy na největším. Mezinárodní tým odborníků pod vedením zoologů z České zemědělské univerzity v Praze to zjistil na základě dat z GPS obojků, které nasadili dvacítce vlků v ČR, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku. ČTK to sdělili zástupci univerzity, podle nichž zjištění vědců publikoval i vědecký časopis Wildlife."I přes četná pozorování vlků mimo les z dat z obojků vyplývá, že je to dominantně lesní druh, co se v lesích schovává před lidmi a na pastvinách jen v noci loví," uvedl vedoucí týmu Aleš Vorel.

Vědci posuzovali stanoviště vlků od nížin po hory a v rámci smeček hodnotili šest oblastí s nadmořskou výškou mezi 250 a 1350 metry. Vlci podle jejich zjištění obecně dávali přednost odlehlým oblastem, zejména lesům, nicméně někteří usazení ve vojenských výcvikových oblastech navštěvovali i pastviny, pravděpodobně kvůli vysoké dostupnosti kořisti. Jednotlivci strávili v zalesněném prostředí zhruba 50 a 90 procent své aktivity. "Jak se dalo očekávat, vlci upřednostňovali odlehlé lesnaté oblasti a v otevřené krajině se jejich aktivita omezovala na noční hodiny," konstatoval Vorel.

Členové týmu podle něj mohli díky datům z obojků a s pomocí prostorově-statistických modelů vypočítat i měsíční průměrnou velikost domovského okrsku pro 14 zvířat. "Potvrdili jsme obecnou sezonní tendenci jedinců mít menší okrsky v době reprodukce, naopak největší území obývali na počátku zimy. Zato u vlků, kteří se nerozmnožovali, jsme žádný vzorec prostorového chování nenašli," doplnil Vorel s tím, že se vlci krajinou sice šíří, ale trvalé znovuosídlení zůstává kvůli konfliktům s lidmi nejisté.

Nárůst počtu vlků způsobuje problémy v chovu hospodářských zvířat, na což si stěžují chovatelé i v některých částech Česka. Podle dostupných údajů z členských států EU z konce loňského roku se odhaduje, že vlci v EU zabijí každoročně nejméně 65 500 kusů dobytka. Slovensko kvůli snížení útoků vlků na hospodářská zvířata od letošního ledna změnilo i svou legislativu a smí se tam opět vlci střílet. Myslivci jich tam můžou za sezonu usmrtit až 74. Nevládní organizace tuto změnu legislativy kritizovaly.

reklama