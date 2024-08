Zlaté Hory obsadili zlatokopové z celého světa, koná se zde světový šampionát

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Šplouchání vody po rýžovacích pánvích se ode dneška ozývá z hornického skanzenu Údolí ztracených štol ve Zlatých Horách na Jesenicku. Nádobí novodobých zlatokopů se ujali účastníci z celého světa, kteří přijeli poměřit své síly na Mistrovství světa v rýžování zlata.Zlatinky uschované v kbelících s pískem hledají ženy i muži různých národností, je jich téměř 500 a jsou z 21 zemí světa. Pro Zlaté Hory je to velká prestiž, řekl dnes ČTK starosta města Milan Rác. Světový šampionát se sem vrátil po 14 letech, příští rok se uskuteční ve Španělsku, řekli dnes ČTK pořadatelé.

"Na mistrovství se registrovalo celkem 461 účastníků z 21 zemí, nejpočetnější zastoupení mají Češi, Slováci a Poláci. Početná skupina včetně kulturního zastoupení je také ze Španělska, prezentovat zde budou také příští ročník mistrovství, které se bude konat v jejich zemi. Poměrně velké zastoupení mají také ženy," řekl ČTK ředitel organizace Zlatohorsko kraj pokladů Jiří Juráš.

Rýžovacích pánví se první borci ujali dnes ráno, soutěžit budou mezi sebou až do soboty, kdy se uskuteční finále. Ticho při hledání zlatinek je však ve zlakokopeckém skanzenu rozhodně neprovází, o atmosféru se starají hecováním diváci i zástupci jednotlivých týmů s vlajkami. "Zatím to jde skvěle, je krásné počasí, panuje dobrá nálada, je plné hlediště, fandí se, je to úžasné," pochvaloval si dnes dopoledne atmosféru Jiří Juráš.

Novodobí zlatokopové předvádějí před diváky svou zručnost při extrahování malých kousků zlata v oddělených boxech, takzvaných claimech. V jednu chvíli soutěží 30 závodníků najednou, každý přitom musí najít určitý počet zlatinek v kbelíku písku o hmotnosti 12 až 15 kilogramů. Náročné je to i na fyzičku - nejlepší podle Juráše zvládnou celý obsah přerýžovat za 55 sekund.

Pro Zlaté Hory s 3700 obyvateli je akce prestižní událostí i uznání jejich dlouholeté práce na uchování hornické a zlatokopecké tradice. Ve městě se během jednoho týdne objeví lidé z pěti kontinentů. "Už tady máme výpravu z JAR, dorazit mají z Nového Zélandu, z Kanady. Registrujeme i zvýšenou návštěvnost ve zlatokopeckém skanzenu. Je to pro nás obrovská prestiž, očekáváme, že lidé k nám budou ještě více jezdit," řekl dnes ČTK starosta Zlatých Hor Milan Rác. Zaplněny jsou podle něj i ubytovací kapacity v okolí i v polském příhraničí.

Návrat světového šampionátu podle starosty zapadl i do letošních oslav 800 let výročí založení města. "Jsem hrozně rád, že se to podařilo zkoordinovat s mistrovstvím světa. Celá naše historie je protkána se zlatokopeckou historií. Ve Zlatých Horách konáme od roku 1994 soutěže v rýžování zlata, mistrovství světa je pro nás vyvrcholením," doplnil starosta.

