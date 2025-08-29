Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy
"Že centrum vzniklo, je velmi důležitá věc. Lvi i další šelmy jsou chováni v podmínkách, které nejsou bezpečné nebo jde o nevhodné zařízení a nemají komfortní život. Budeme se snažit zvířata převzít, dát jim péči a socializovat je. Nevíme, jaká zvířata přijdou, jak budou stará, jakého pohlaví, ale budeme se snažit je socializovat, ale ne množit," uvedl Horský.
Drtivou většinu zvířat podle něj získali chovatelé jako mazlíčky. "Koupí si kotě s tím, že ho budou mít jako hračku. Osud těchto zvířat je velmi tragický, většinou žijí v osamocení v kleci. Mnoho z chovatelů si neuvědomuje, do čeho jdou," uvedl Horský.
Podobných center bude podle něj potřeba více. Vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí ministerstva životního prostředí David Surý uvedl, že rozšiřování kapacit by mělo pokračovat. Další projekt se bude vyhlašovat v říjnu.
Podle Surého je zlínská záchranná stanice schopná přijmout čtyři zvířata najednou. Dá se předpokládat, že se kapacita zaplní brzy i s ohledem na poslední kauzy, uvedl.
V Česku se v minulosti objevilo několik případů, kdy zvíře uteklo ze zooparku nebo soukromého chovu. Poslední se stal začátkem srpna, kdy ze Zooparku ve Zvoli u Prahy utekl z klece lev a policie jej zastřelila. Následně se ukázalo, že zoopark funguje tři roky bez řádného povolení.
Zoologické zahrady podle údajů zlínské zoo v Česku chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Počet zvířat v soukromých chovech však může být ještě vyšší, někteří lvi jsou totiž chování nelegálně.
Centrum se začalo stavět loni v červnu. Tvoří ho vnitřní expozice se čtyřmi ubikacemi, technickými a provozními prostory včetně venkovního chladicího boxu, tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a jeden rozlehlý venkovní výběh s pahorky, jezírky a odpočinkovými prostory pro lvy. Návštěvníci budou mít k dispozici dvě vyhlídky. Je tam také africký bar Mopani a tzv děkovný chodník se sponzorskými cihličkami. Centrum přišlo na 100 milionů korun. Lidé projekt podpořili více než třemi miliony korun.
Centrum doplnily umělecké artefakty dovezené z Jihoafrické republiky, jde o kovové sochy zvířat, dřevěné masky či dřevěné sochy. Na financování centra se rovnocenně podílely město Zlín, které je zřizovatelem zoo, Zlínský kraj, ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín.
Nový prostor bude fungovat také jako chovné centrum. Z původní expozice lvů v areálu zahrady se tam přesunula skupina lvů konžských – samec Abamboo, samice Kwale a jejich tři mláďata narozená loni v říjnu.
"Náročný transport všech pěti lvů trval zhruba tři a půl hodiny. Všechna zvířata zvládla přesun bez komplikací, nyní se již seznamují s novým vnitřním i venkovním prostorem," uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová. Původní expozice lvů bude sloužit pro adaptaci nově dovezených lvů.
