https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zlinska-zoo-dokoncila-stavbu-zachranneho-a-chovneho-centra-pro-lvy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy

29.8.2025 12:11 | ZLÍN (ČTK)
Lev v Serengeti (Tanzánie)
Lev v Serengeti (Tanzánie)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Cody Kwok / Flickr.com
Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy. Jde o první podobné centrum v Česku. Budou v něm nejen lvi chovaní ve zlínské zoo, určené je také pro lvy, které stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Je tam místo pro deset zvířat, výběh má rozlohu půl hektaru, řekl ředitel zahrady Roman Horský.
 
Centrum se návštěvníkům otevře v sobotu 6. září, zoo zároveň zpřístupní novou návštěvnickou trasu a kompletně první etapu africké oblasti zahrady Karibuni.

"Že centrum vzniklo, je velmi důležitá věc. Lvi i další šelmy jsou chováni v podmínkách, které nejsou bezpečné nebo jde o nevhodné zařízení a nemají komfortní život. Budeme se snažit zvířata převzít, dát jim péči a socializovat je. Nevíme, jaká zvířata přijdou, jak budou stará, jakého pohlaví, ale budeme se snažit je socializovat, ale ne množit," uvedl Horský.

Drtivou většinu zvířat podle něj získali chovatelé jako mazlíčky. "Koupí si kotě s tím, že ho budou mít jako hračku. Osud těchto zvířat je velmi tragický, většinou žijí v osamocení v kleci. Mnoho z chovatelů si neuvědomuje, do čeho jdou," uvedl Horský.

Podobných center bude podle něj potřeba více. Vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí ministerstva životního prostředí David Surý uvedl, že rozšiřování kapacit by mělo pokračovat. Další projekt se bude vyhlašovat v říjnu.

Podle Surého je zlínská záchranná stanice schopná přijmout čtyři zvířata najednou. Dá se předpokládat, že se kapacita zaplní brzy i s ohledem na poslední kauzy, uvedl.

V Česku se v minulosti objevilo několik případů, kdy zvíře uteklo ze zooparku nebo soukromého chovu. Poslední se stal začátkem srpna, kdy ze Zooparku ve Zvoli u Prahy utekl z klece lev a policie jej zastřelila. Následně se ukázalo, že zoopark funguje tři roky bez řádného povolení.

Zoologické zahrady podle údajů zlínské zoo v Česku chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Počet zvířat v soukromých chovech však může být ještě vyšší, někteří lvi jsou totiž chování nelegálně.

Centrum se začalo stavět loni v červnu. Tvoří ho vnitřní expozice se čtyřmi ubikacemi, technickými a provozními prostory včetně venkovního chladicího boxu, tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a jeden rozlehlý venkovní výběh s pahorky, jezírky a odpočinkovými prostory pro lvy. Návštěvníci budou mít k dispozici dvě vyhlídky. Je tam také africký bar Mopani a tzv děkovný chodník se sponzorskými cihličkami. Centrum přišlo na 100 milionů korun. Lidé projekt podpořili více než třemi miliony korun.

Centrum doplnily umělecké artefakty dovezené z Jihoafrické republiky, jde o kovové sochy zvířat, dřevěné masky či dřevěné sochy. Na financování centra se rovnocenně podílely město Zlín, které je zřizovatelem zoo, Zlínský kraj, ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín.

Nový prostor bude fungovat také jako chovné centrum. Z původní expozice lvů v areálu zahrady se tam přesunula skupina lvů konžských – samec Abamboo, samice Kwale a jejich tři mláďata narozená loni v říjnu.

"Náročný transport všech pěti lvů trval zhruba tři a půl hodiny. Všechna zvířata zvládla přesun bez komplikací, nyní se již seznamují s novým vnitřním i venkovním prostorem," uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová. Původní expozice lvů bude sloužit pro adaptaci nově dovezených lvů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zebry Grévyho Foto: Ivo Firla Zoo Ostrava V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácné zebry Grévyho Gorila Foto: markjordahl Pixabay V italské zoo se narodilo první mládě gorily po 50 letech Krokodýlovec čínský Foto: Klaus Stiefel Flickr Liberecká zoo začala s chovem kriticky ohroženého poddruhu krokodýlovce čínského

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 34

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 6

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2

Autonomní robot na jihu Čech vypěstoval cibuli či mrkev

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist