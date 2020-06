Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kichigin / Shutterstock Zadržení vody v krajině není teba řešit jen velkými projekty jako chystané vodní dílo Vlachovice, ale i rybníky, tůněmi či mokřady.

Zlínský kraj chce nechat zpracovat generel malých vodních nádrží včetně úpravy nebo omezení meliorací. Novinářům to ve Vlachovicích na Zlínsku řekl hejtmanův náměstek Josef Zicha (STAN). Kraj by měl projekt udělat s Lesy ČR, Povodím Moravy, vodovody a kanalizacemi, případně s velkými zemědělci.

"Pokud vezmeme staré mapy, takzvané císařské otisky, které jsou z poloviny 19. století, uděláme současný stav, můžeme navrhnout budoucí stav, zjistíme potenciál celého Zlínského kraje, co se týká zadržení vody," uvedl Zicha. Zadržení vody v krajině není teba řešit jen velkými projekty jako chystané vodní dílo Vlachovice, ale i rybníky, tůněmi či mokřady.

V okolí Vlachovic jsou podle Zichy veškerá přírodě blízká opatření navržena. "Je to ve stavu přípravy projektové dokumentace, dále je v přípravě projektová dokumentace na odkanalizování obcí nad vodním dílem, to vše nám dává zkušenosti a bylo by dobré, kdybychom to udělali, ne v tak podrobné míře, ale v podobě generelu v celém kraji," uvedl Zicha.

O přípravě vodního díla Vlachovice dnes ve Vlachovicích se starosty okolních obcí mluvil senátor a předseda Stálé komise Voda - Sucho Jiří Burian (ODS). Stavba by podle předpokladů měla začít v roce 2026, dokončení se plánuje na rok 2030. Náklady na výstavbu se odhadují na 5,36 miliardy korun, investorem bude státní podnik Povodí Moravy. Objem nádrže má být přes 29 milionů metrů krychlových a zatopená plocha přibližně 213 hektarů. Například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů krychlových.

Vodní dílo má sloužit především k zásobování obyvatel pitnou vodou, dále má snížit povodňová rizika a optimalizovat vodní režim v povodí řeky Vláry. Podle Zichy se již začaly řešit výkupy pozemků, na které půjde přes 700 milionů korun.

