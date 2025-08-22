Zlínský kraj přispěje na drony, které pomohou chránit mláďata při sečích
Například srny každoročně v období od května do června ukrývají svá mláďata do vysoké trávy na loukách či do polí s vojtěškou. "Současně však zemědělci začínají s prvními sečemi a sklizní. Ohrožena jsou tak nejen tato mláďata, ale i jiná zvěř, která nestačí před sekačkami uniknout. Použití dronů s termovizí umožňuje jejich včasné nalezení a přemístění na bezpečné místo," uvedla Železníková.
Zákon ukládá jak myslivcům, tak zemědělcům povinnost mláďata při sečích chránit. "Pokud budou seče koordinovat a spolupracovat, mohou drony nasadit rychle a účinně a prohledat díky nim i velice rozsáhlé plochy," doplnila Prchlíková.
Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat od 1. do 31. října. Minimální výše podpory na jeden projekt je 51.000 korun, maximální 100.000 korun. Peníze musejí žadatelé využít od začátku letošního října do poloviny dubna příštího roku. Kraj podpoří pouze nákup dronů splňujících předepsané technické parametry. Více informací k dotačnímu programu lze najít na webu.
