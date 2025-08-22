https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zlinsky-kraj-prispeje-na-drony-ktere-pomohou-chranit-mladata-pri-secich
Zlínský kraj přispěje na drony, které pomohou chránit mláďata při sečích

22.8.2025 12:50 | ZLÍN (ČTK)
Foto | Tyler Olson / Shutterstock
Zlínský kraj zavedl nový dotační program na ochranu srnčat a další volně žijící zvěře před zraněním či úhynem při jarních sečích. Myslivci mohou jeho prostřednictvím získat peníze na pořízení dronů s termovizí, které dokážou ve vegetaci odhalit skrytá mláďata. Na program vyčlenilo hejtmanství milion korun, uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
 
Drony podle krajské radní pro zemědělství a životní prostředí Renaty Prchlíkové (ANO) umožňují efektivnější a operativní vyhledávání mláďat ve vysoké vegetaci a snižují tedy riziko jejich zranění při sečích. "Zároveň pomohou sledovat pohyb zvěře a lépe plánovat myslivecké hospodaření tak, aby se předešlo škodám na polích a v lesích. Pro Zlínský kraj je ochrana přírody a zemědělských výnosů velmi důležitá, proto spouštíme tento nový dotační program a finančně pomůžeme myslivcům s pořízením moderní techniky," uvedla Prchlíková.

Například srny každoročně v období od května do června ukrývají svá mláďata do vysoké trávy na loukách či do polí s vojtěškou. "Současně však zemědělci začínají s prvními sečemi a sklizní. Ohrožena jsou tak nejen tato mláďata, ale i jiná zvěř, která nestačí před sekačkami uniknout. Použití dronů s termovizí umožňuje jejich včasné nalezení a přemístění na bezpečné místo," uvedla Železníková.

Zákon ukládá jak myslivcům, tak zemědělcům povinnost mláďata při sečích chránit. "Pokud budou seče koordinovat a spolupracovat, mohou drony nasadit rychle a účinně a prohledat díky nim i velice rozsáhlé plochy," doplnila Prchlíková.

Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat od 1. do 31. října. Minimální výše podpory na jeden projekt je 51.000 korun, maximální 100.000 korun. Peníze musejí žadatelé využít od začátku letošního října do poloviny dubna příštího roku. Kraj podpoří pouze nákup dronů splňujících předepsané technické parametry. Více informací k dotačnímu programu lze najít na webu.

Pražská EVVOluce

