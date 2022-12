Změna územního plánu Plzně umožní rozšíření záchranné stanice pro živočichy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DES OP DESOP je nezisková organizace, která se specializuje na ochranu přírody a životního prostředí. Provozování záchranné stanice živočichů a zabezpečení léčebného a chovatelského zázemí patří k hlavním náplním činnosti.

Rekonstrukci, modernizaci a rozšíření 30 let fungující záchranné stanice pro živočichy umožní pořízení změny územního plánu Plzně, kterou schválili městští zastupitelé. Ochránci přírody chtějí své dosavadní prostory ve čtvrti Doubravka přestavět už delší dobu. Plánují tam nové léčebné zařízení, které by odpovídalo současným normám a které by dál sloužilo pomoci zvířat. Překážkou byl dosud územní plán, který zatím danou lokalitu vymezuje jako přírodní plochu, která neumožňuje navrhované využití, řekl ČTK primátorův náměstek pro životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Záchrannou stanici provozuje Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva (DESOP).

Zastupitelé letos za symbolickou jednu korunu převedli na DESOP pozemek stanice. Město záchranáře podporuje i finančně. Letos jim na činnost dalo 620 000 korun, stejná suma je schválená na příští rok. "Budeme se snažit podpořit také projekt nového zázemí,“ doplnil Tolar.

Zvířecí záchranáři, kteří se starají o zraněné nebo jinak ohrožené volně žijící živočichy nejen v Plzni, ale také v části Plzeňského kraje. Chtěli původně postavit úplně novou základnu asi půl kilometru od současné stanice. "Měli jsme zpracovanou i studii, vybudovali bychom prvotřídní zařízení, ale vzhledem k současné ekonomické situaci to za původních asi 30 až 40 milionů korun nevybudujeme. Proto se ze záměrem vracíme zpět na stávající adresu a řešíme celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření našeho léčebného areálu. Za výhodu považujeme i to že po 30 letech víme úplně přesně, co chceme, a zároveň usilujeme to, aby nové zařízení bylo funkční provozně i ekonomicky a udržitelnou chloubou našeho města a kraje,“ řekl vedoucí stanice Karel Makoň. Podle něj záchranáři potřebují nové léčebné a chovatelské zázemí s většími voliérami a ošetřovnou včetně sociálního zázemí a šatny, aby zařízení splňovalo současné předpisy a normy.

Plánovaná přestavba počítá s tím, že současné dřevěné objekty nahradí větší zděné stavby. Ve dvou bude provozní místnost, sklady, sociální a technické zázemí, ošetřovna a dílna, vše se zelenou střechou. Navazovat na ně budou venkovní expozice a voliéry. "V letošním roce budeme mít hotový projekt. Odhadované náklady jsou zatím do 15 milionů korun a děkujeme vedení města a zastupitelstvu za operativní jednání, podporu a výrazný posun v naší věci,“ doplnil Makoň. Když vše půjde dobře, zhruba do roku by mohli ochránci přírody získat stavební povolení a za rok či dva začít stavět.

DESOP je nezisková organizace s celorepublikovou působností, která se specializuje na ochranu přírody a životního prostředí. Spolek byl založen v roce 1992. Provozování záchranné stanice živočichů a zabezpečení léčebného a chovatelského zázemí patří k hlavním náplním činnosti. Členové spolku se ale také věnují preventivním opatřením, která zabraňují zraňování volně žijících živočichů, a připravují projekty ekologické výchovy pro školy i pro veřejnost.

