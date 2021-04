Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Visit Liberec / Flickr V České republice je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí. Zároveň je tu asi 54 botanických zahrad.

Zoologické a botanické zahrady budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) obnovit od 12. dubna provoz ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity. Schválila to dnes vláda, napsal Havlíček ČTK. Vedení botanické zahrady v pražské Troji záměr přivítalo, zoo se zatím nechce vyjadřovat.

Zoologické a botanické zahrady jsou z rozhodnutí vlády v rámci protiepidemických opatření uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

"Pokud to bude možné, jsme připraveni v příštím týdnu naši zahradu pro veřejnost otevřít, a to v souladu s platnými nařízeními a tak, abychom plně zajistili bezpečnost návštěvníku. Návštěvnost v areálu venkovních expozic zahrady budeme monitorovat a v případě potřeby regulovat," uvedl ředitel botanické zahrady v Praze-Troji Bohumil Černý.

Ředitel zoologické zahrady v Troji Miroslav Bobek nechtěl situaci zatím komentovat. "Nerad bych se vyjadřoval, když k tomu ještě není usnesení," řekl ČTK.

Kvůli epidemii koronaviru zoologické zahrady hlásí velké ztráty. Například propad příjmů Zoo Praha přesahuje 100 milionů korun, uvedl v březnu její ředitel Miroslav Bobek. Zlínská zoologická zahrada v polovině března ohlásila, že má peníze na fungování do konce dubna.

V České republice je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí, členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad je 16 z nich. Zároveň v tuzemsku existuje asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad.

