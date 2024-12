Zoo Brno odchovala kriticky ohrožené luňáky hnědé

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zoo Brno odchovala dvě mláďata kriticky ohroženého luňáka hnědého. Podle zařízení jde o první zaznamenaný odchov tohoto druhu v zoologických zahradách v České republice, informovala mluvčí zařízení Věra Müllerová.Vylíhnutí mláďat bylo pro chovatele podle mluvčí velkým překvapením. Mláďata se vylíhla už na konci května, událost v hnízdě luňáků ale nejprve nikdo neregistroval. "Mají dvoupatrovou hnízdní platformu, jejíž horní část obývají čápi černí. V průběhu sezony jsme pozorovali, že se na té spodní něco děje, ale nebylo nic vidět, protože ve voliéře nemáme místo, odkud bychom na hnízdo viděli shora. Proces jsme tak museli nechat vlastnímu osudu a najednou po půlce sezony vykoukla z hnízda dvě opeřená mláďata," uvedl kurátor ptáků Petr Suvorov.

Klíčové pro odchov bylo podle kurátora to, že je voliéra dostatečně velká, ptáci v hnízdě jsou daleko od lidí a mohou mít větší pocit bezpečí. Dalším z faktorů bylo i to, že jsou v dobré kondici. Oválný tvar Královy voliéry jim umožňuje létat dokolečka, tedy neustále si tím posilovat letové svaly.

Mláďata mají světlé konce per po celém těle a vypadají, jako by měla jemné proužky. Návštěvníci je mohli pozorovat v Králově voliéře v létě a na podzim. Nyní jsou přemístěná ve voliéře vedle výběhu vari černobílých, kde se budou připravovat na převoz do svého nového domova.

Luňák hnědý patří mezi dravce z čeledi jestřábovitých. V ČR se řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Má rozpětí křídel 130 až 155 centimetrů a váží 750 až 950 gramů. Vyskytuje se v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. Hnízdí v lesích u řek a jezer, v mokřadech, ale i blízko lidských sídel. Hnízdo si pár staví vysoko na stromě, někdy využívá i stará hnízda jiných druhů ptáků, například volavek, kormoránů nebo vran.

Jde o potravního generalistu, který je schopen zkonzumovat vše od drobných obratlovců přes mršiny až po odpadky. V zemích třetího světa tito ptáci létají hledat potravu i do zastavěných oblastí. Mají letecké schopnosti na velmi vysoké úrovni a umí skvěle ukořistit sousto v letu.

V naší přírodě se dá dobře rozeznat od ostatních dravců. Na dlouhém ocase má jemně vykrojenou vidlici a má dlouhá špičatá křídla. Na území České republiky žije také jemu podobný luňák červený. Nejsilnější evropská populace chovaných luňáků hnědých je ve francouzských zoo, kde se i rozmnožují. V České republice hnízdí luňák hnědý vzácně, především na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mimo to přes naše území migrují severnější populace.

