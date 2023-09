Zoo Ostrava chystá dokumentární cyklus o roli zoo při ochraně přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Ostrava Cyklus přiblíží například záchranu mořských želv i Indonésii, korálovou školku na Filipínách nebo pomoc zoo při ochraně vzácného langura indočínského (na obrázku) ve Vietnamu.

Ostravská zoologická zahrada připravuje šestidílný dokumentární cyklus Na chvíli na Zemi. Jeho cílem je ukázat význam a úlohu zoo při ochraně přírody. Dokončení cyklu je v plánu do konce letošního roku. Nyní se jedná o možné distribuci.

"V průběhu času se setkáváme s velmi obtížnými a komplikovanými tématy, která je složité komunikovat s veřejností. Hledali jsme platformu, jak komplexně vysvětlit roli ochrany přírody a roli zoologické zahrady. Film se ukázal jako naprosto skvělá cesta," řekl ředitel zahrady Jiří Novák.

Jednotlivé díly budou trvat necelou půlhodinu a umožní divákovi nahlédnout nejen do zákulisí chovu ohrožených zvířat, ale zavedou ho také na místa vzdálená tisíce kilometrů od Ostravy. Cyklus přiblíží například záchranu mořských želv i Indonésii, korálovou školku na Filipínách nebo pomoc zoo při ochraně vzácného langura indočínského ve Vietnamu.

Dokumentárním cyklem provází František Příbrský, který je koordinátorem mezinárodních ochranářských projektů Zoo Ostrava a také autorem námětu vznikajícího dokumentárního cyklu. Ochránce zvířat se podílel například na zatčení několika pašeráků v Indonésii a na Filipínách. Je zakladatelem záchranného programu The Kukang Rescue Program, který je zaměřený na potírání nelegálního obchodu se zvířaty a ochranu outloňů na Sumatře.

"Cílem seriálu je ukázat veřejnosti, jak se zoologické zahrady za poslední roky změnily a jaká je jejich role v ochraně přírody, ať už ve svém areálu nebo v zahraničí. To považujeme za klíčové, protože pořád vnímáme, že veřejnost to nechápe. Pořád vidí zoo hlavně jako místo, kam se mohou jít podívat na zvířata a tam to končí. Jsem přesvědčen, že seriál je výjimečný, protože do dnešní doby vznikaly seriály, které se buď zabývaly zoologickou zahradou, nebo naopak popisovaly přírodu a projekt ochrany přírody v terénu," řekl Příbrský. Podle něj seriál obojí propojí, částečně se tak odehrává v zahradě a částečně přímo v místech ochranářských projektů.

Autoři se nyní snaží vyjednat promítání seriálu v některé z televizí, v budoucnu by se mohl objevit i na nějaké on-line platformě. Jedná se také o možném promítání pro školy. "Snažili jsme se vybrat projekty tak, abychom pokryli portfolio aktivit. Určitě máme našlápnuto i na další díly, už nyní máme materiály na případné pokračování. Pokud seriál bude mít úspěch, tak se určitě nabízí, že by mohlo vzniknout i pokračování," doplnil Příbrský.

