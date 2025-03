Zoo Praha zavedla preventivní opatření proti slintavce a kulhavce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martin Smrček / Martin Smrček / Zoo Praha

Pražská zoologická zahrada v Troji zavedla preventivní opatření proti možnému riziku šíření slintavky a kulhavky. Do odvolání platí zákaz krmení a vstup do ohrad koz a ovcí v Dětské zoo a rovněž přesune termíny zážitkových programů u sudokopytníků. Jinak je zoo otevřená v běžném režimu, řekl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Cílem je ochránit zvířata před možnou nákazou. Krajská veterinární správa však dosud nevydala žádná mimořádná veterinární opatření. Výskyt slintavky a kulhavky byl potvrzen v Maďarsku a na Slovensku."Zoo Praha na základě pokynů Státní veterinární správy zavedla několik preventivních opatření, která chod zoo pro návštěvníky nijak zvlášť nenarušují," řekl Mašek. Jde podle něho o dočasný zákaz vstupu do ohrad koz a ovcí v areálu Dětské zoo a krmení těchto zvířat návštěvníky, a přesunutí zážitkových programů konajících se v zázemí ubikací pro sudokopytníky na jiné termíny.

Opatření začala zoo zavádět již minulý týden. Ohroženi jsou podle mluvčího zejména sudokopytníci, tedy například žirafy, antilopy, kozy a ovce, ale také například sloni nebo prasatovití.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Vzhledem k infekčnosti chorob se při objevení nákazy v chovu všechna zvířata musí utratit, aby se nemoc nešířila. Virus slintavky a kulhavky se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. Na člověka je nemoc nepřenosná. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Mezi typické příznaky nákazy patří horečka, snížená produkce mléka, nechutenství či deprese. Následně se u zvířat vyskytují puchýře naplněné tekutinou, které praskají a vytvářejí se z nich otevřené léze.

Od pátku jsou kvůli obávám ze zavlečení nákazy do ČR kontroly na hranicích se Slovenskem. Zakázán je také dovoz potravin živočišného původu. Od dnešní půlnoci by se doprava na česko-slovenských hranicích měla omezit na čtyři přechody s povinnými dezinfekčními rohožemi pro nákladní vozidla. Ministerstvo zemědělství připravuje podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) další preventivní opatření.

