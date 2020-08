Zpoplatnění emisí jejich produkci zatím významně nesnižuje, muselo by být vyšší, ukázala studie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | releon8211 / Shutterstock.com Cenu vyprodukovaného uhlíku klademe podle autorů studie příliš nízko. Proto nemůže zatím dorovnat meziroční růst emisí. Respektive, nedokáže je podle původního očekávání významně snížit.

Zatím největší studie svého druhu ukázala, že metody kompenzující produkci emisí formou zdanění anebo zaváděním emisních povolenek nesehrávají očekávanou roli. Přínos zpoplatnění vyprodukovaného uhlíku je pro snižování emisí minimální. Píše o tom ScienceAlert

Problematice se věnovali ekonomové z Macquarie University v Sydney. Kromě dopadů na životní prostředí je totiž celá problematika nejrůznějších forem poplatků za produkci emisí oxidu uhličitého především ekonomickou teorií. Která počítá s tím, že řekněme „špinavější“ formy průmyslu se po takovém zpoplatnění stanou méně konkurenceschopné vůči svým čistším protějškům a uhlíkové daně a kredity se tak stanou zeleným motorem pozitivních změn. Aby to mohli australští badatelé efektivně porovnat, vzali soubor dat o emisích ze 142 zemí světa sesbíraných za poslední dvě dekády. Přičemž 43 z těchto států již adoptovalo nějakou formu plateb za uhlík. Co z toho vzešlo?

Růst emisí v zemích, kde je produkce uhlíku nějakým způsobem zpoplatněna, byl za sledované období přibližně o 2 % ročně nižší než ve státech, které takové opatření nerealizovaly. Tam naopak emise narůstaly tempem 3 % ročně. K tomu se ale hodí doplnit, že meziroční růst emisí ve všech 142 sledovaných zemích činil přibližně 2 %, protože s tím, jak narůstá populace/produkce/technologie a mění se přijatá politická opatření, zůstává trend růstu emisí i nadále setrvalým jevem. Odstínit komplexní růst od regionálních snížení nebylo vůbec snadné. Ale je z toho podle australských ekonomů patrné, že schémata zpoplatnění emisí mají svou váhu, kterou ale zatím nedokážeme plně využít.

Protože cenu vyprodukovaného uhlíku klademe příliš nízko. Tak, že nemůže zatím dorovnat meziroční růst emisí. Respektive, nedokáže je podle původního očekávání významně snížit. „Dalo by se očekávat, že vyšší cena za vyprodukovaný uhlík by měla větší efekt,“ doplňuje Rohan Best, hlavní autor studie. O kolik vyšší? I na to mají australští ekonomové odpověď. Ve sledovaných odvětvích by mohlo každé euro navíc za vyprodukovanou tunu CO2 vést ke snížení roční bilance až o 0,3 %. V zemích, které mají zájem rozvíjet nízkouhlíkovou ekonomiku, by tedy mohlo zpoplatnění emisí fungovat jako velmi efektivní nástroj. Zatím tomu ale tak rozhodně není.

