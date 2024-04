Zpoždění s úpravou emisních povolenek ohrožuje investice do průmyslu, uvedl svaz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | releon8211 / Shutterstock.com

Zpoždění se zaváděním nového systému emisních povolenek v Česku ohrožuje investice do tuzemského průmyslu a energetiky. Současný stav navíc komplikuje i přípravu firem na nové podmínky na trhu, uvedl Svaz průmyslu a dopravy ČR, který apeloval na vládu, aby situace urychleně řešila. Emisní povolenky, jejichž předpokládaný výnos bude letos kolem 40 miliard korun, nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu.

Vláda letos už dvakrát odložila projednání novely, která reviduje systém emisních povolenek. Její návrh reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Stát to bude muset unii zřejmě i vykazovat. Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Schvalování novely postupně nabírá zpoždění. Podle původních plánů měla platit už od začátku tohoto roku.

"Zpoždění už teď ohrožuje investiční a podnikatelské prostředí, jelikož na využití výnosů jsou navázány dotační tituly, které tak firmy nemohou využívat. Hrozí tak, že nebude možné včas realizovat některé plánované projekty v oblasti průmyslu a energetiky," řekl zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy a ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

Zpoždění se schvalováním novely podle svazu nese i další rizika. Podle unijní směrnice by totiž už od začátku příštího roku neměla být fosilní paliva dodávána na trh bez příslušného povolení uděleného na základě předloženého monitorovacího plánu. Dodavatelé by také měli začít vykazovat emise svých zákazníků a připravit se na ostrý start systému v roce 2027, k tomu jim však chybí specifikace podmínek.

"Dodavatelé mají odůvodněnou obavu nejen kvůli dodávkám na český trh, ale i kvůli jejich působnosti v zahraničí. Není jasné, jak by k absenci povolení přistupovaly orgány v ČR a zejména pak v okolních zemích,“ podotkl Čížek.

Projednání novely na vládě zatím komplikují spory o novém rozdělení výnosů z emisních povolenek. Zájem o kontrolu peněz má několik ministerstev. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) budou resorty jednat až do konce dubna, v případě nedohody počítá se schůzí lídrů koalice.

