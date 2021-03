Zpracování zvěřiny pokleslo, střílí se ale dál

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marketa / Flickr Pokles poptávky ze strany výkupců zasáhl i samotné myslivce.

V Karlovarském kraji loni výrazně klesl objem zpracované zvěřiny, zvěř ale myslivci střílí zhruba stejně. Místo zpracování v závodech zvěřinu nabízejí přímo oni, měli by však splnit přísné podmínky. Jenže ty jsou pro ně většinou nesplnitelné. ČTK to řekla ředitelka Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Mária Slepičková. Prodej zvěřiny přímo od myslivců má podle ní z veterinárního pohledu i rizika.

Slepičková uvedla, že v loňském roce ve srovnání s rokem 2019 kleslo zpracování zvěřiny v zpracovatelských závodech asi na polovinu. Důvodem bylo zejména uzavření restaurací kvůli opatřením proti koronaviru. Právě restaurace byly významným odběratelem profesionálně zpracované zvěřiny.

"Značně pokleslo zpracováni v závodech, ale naopak myslivci dostali od loňského září možnost prodeje zvěře přímo od mysliveckého hospodáře. Zvěř se může prodávat přímo zákazníkovi, případně do restauračního nebo maloobchodního prodeje," uvedla Slepičková.

Při takovém způsobu prodeje ale může být zvěřina prodávána pouze v celku. A podle Slepičkové je těžko představitelné, že si někdo doma zpracuje celé zvíře, a pokud ano, tak jak se pak zbaví zbytků, kůže, orgánů a dalších pro jídlo nepotřených částí zvířat. Zřejmě tak dochází k bourání masa i bez veterinárního dohledu a zbytky se nelikvidují v kafilérii, míní.

Podle předsedy myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku Sokolov Jaroslava Adámka ale pokles poptávky ze strany výkupců zasáhl i samotné myslivce. "Který myslivec to maso rozbourá, připraví a bude objíždět hospody? Správně by se měl prodávat celý kus, ale kdo má v restauraci bourárnu? Stát řekne, že to myslivcům umožnil, ale neřekl to B, za jakých podmínek. Tím je pak nutí bourat maso načerno, ale na to se přece nedá spoléhat," řekl Adámek ČTK.

Podle něj tak i počet odstřelů spíše klesá, protože vloni klesl odbyt zvěřiny. A u černé zvěře se už myslivcům při nejnižších výkupních cenách za poslední roky ani nechce prasata střílet. "A garantuji, že se nám to za pár let vrátí," uvedl Adámek.

Jak ale upozornila ředitelka karlovarské veterinární správy, maso přímo od myslivce může mít i svá rizika. Zvěřinu v tom případě kontroluje jen proškolená osoba a u zvířete v celku není možné odhalit všechna možná zdravotní ohrožení.

Zvěřina tak může být napadená například střečkovitostí, která sice není pro člověka zdravotně závadná, ale znehodnocuje maso. Jsou ale i choroby, které se mohou na člověka přenést, svalovec, prasečí mor nebo svrab. Naproti tomu maso ze zpracovatelských závodů je odborně veterinárně kontrolované.

