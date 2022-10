Zraněný vlk z Krušnohoří je na tom lépe, lidé přispívají statisíce korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vlk sražený v Krušných horách je po zákroku v dobrém stavu. Šelma podstoupila operaci obou kyčlí, zbylá poranění se hojí sama a snaží se už i postavit. V pátek bude převezena na doléčení do záchranné stanice ve Vlašimi. Bublavská záchranná stanice Drosera, která se o vlka od počátku stará, požádala o povolení k trvalému umístění, informoval ČTK pracovník Drosery Vilém Babič. Lidé na záchranu šelmy posílají statisíce korun.

Vlk podstoupil ve středu náročný zákrok na pražské veterinární klinice. Jeho stav se výrazně zlepšil, hojí se mu i ostatní zlomeniny. "Tím, že je mladý, je to letošní štěně, tak se to vše hojí samo. Operace dopadla na jedničku," řekl Babič. Další operace už podle veterináře nebude nutná. Vlk bude v pátek převezen na čas do stanice ve Vlašimi, která má pro něj vhodné zázemí včetně lékařské péče.

Kdy se šelma vrátí do bublavské stanice, pracovníci ještě nevědí. Jasné ale je, že do volné přírody už sama nemůže. Mezitím pro ni vyřizují povolení pro trvalý chov. "Dlouhodobě vlka nemůže mít žádná stanice. Tím, že je to zvlášť chráněný živočich, musíme zažádat na příslušné ministerstvo o povolení. Pokud se to nepovede, tak asi skončí v zoo. Doufáme, že se to ale nestane. Tím, že je z přírody, tak by to pro něj psychicky nebylo dobré," řekl Babič.

Sražené zvíře našli houbaři koncem září v silničním příkopu mezi obcemi Horní Blatná a Potůčky na Karlovarsku. Leželo tam možná i několik hodin, nemohlo se postavit na zadní nohy. Na pomoc mu proto přijeli zástupci z bublavské záchranné stanice, která má dané území na starosti.

Babič uvedl, že v České republice neexistuje postup, na koho se v případě záchrany šelmy obrátit. "Děláme to i do budoucna, vlci se vracejí a on je bohudík první, který přežil, ale může se to stát znova, ze Slovenska může přijít třeba i medvěd. Chceme, aby na to byla připravena celá síť záchytných stanic. My jsme jednali intuitivně, vše jsme si museli obstarat sami," uvedl.

Pracovníky Drosery překvapila obrovská solidarita i zájem lidí. Na záchranu vlka přispěli již statisíce korun. Peníze posílají lidé z celého světa, z Německa, Polska, severských zemí i z Austrálie. Využijí se na léčbu, stravu i na případný výběh.

Pokud bublavská stanice povolení dostane, připraví pro vlka velký výběh. Podle Babiče by šlo o prvního vlka chovaného v záchytné stanici, protože dosud žádná povolení nedostala. Zázemí je zatím ve fázi příprav. "Plot bude muset být dost vysoký jak nahoru, tak i dolů, protože je schopný se podhrabat. Musel by tam být elektrický ohradník, aby se nedostal ven. Bude se oslovovat profesionální firma," řekl.

