Zřízením CHKO Krušné hory se úřady dál zabývají, termín vzniku není jasný
Některým obcím se nelíbil způsob, jakým byly o připravované CHKO informované. Podle Šůlové zástupci AOPK jednali se samosprávami opakovaně, některá setkání byla za účasti veřejnosti. "Názory obcí se vyvíjejí v čase mimo jiné v závislosti na složení zastupitelstev," uvedla mluvčí na dotaz, s jakými připomínkami se AOPK například vypořádává. "Snahou resortu životního prostředí je vypořádat připomínky a hledat taková řešení, která umožní rozvoj obcí a regionu při zachování dochovaných přírodních a krajinných hodnot území, jejichž ochranu má za cíl CHKO zajistit," uzavřela mluvčí.
S vyhlášením CHKO by měli podle Červeného souhlasit hlavně obyvatelé oblasti. "Je vždycky velmi pěkné, že někdo na úřední židli si vezmi mapu a začne dělat kroužky a řekne si, že to bude pěkné, ale zapomíná na to, že ti lidé tam žijí, že pak potřebují specifická povolení na opravu domů, na to, jak tam mohou žít a podnikat," řekl ministr. Doplnil, že si chce místní vyslechnout. Termín případné schůzky nesdělil.
CHKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 kilometrů čtverečních největší v České republice. Měla by zahrnovat území od Kraslic na Sokolovsku v Karlovarském kraji po Děčínský Sněžník v Ústeckém kraji. Krušné hory jsou nyní jediným pohořím v Česku, které nemá ucelenou ochranu.
